Депутат Николаевского областного совета Татьяна Демченко инициирует встречу жителей села Воссиятское Еланецкого района с главой Николаевской областной государственной администрации Александром Стадником для обсуждения вопроса создания объединенной территориальной общины с центром в их поселке.

Об этом свидетельствует документ, который есть в распоряжении НикВести.

Отмечается, что мероприятие состоится в понедельник, 10 февраля, в 10:00 в местном Доме культуры.

«Люди хотят услышать информацию из первых уст о создании Воссиятского ОТГ», - говорится в документе.

Ранее депутат Николаевского областного совета Татьяна Демченко обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскомус просьбой обеспечить реализацию права жителей Еланецкого района на добровольное объединение в объединенную территориальную общину (ОТГ) с центром в селе Воссиятское.

Напомним, депутат Николаевского областного совета Михаил Талпа заявил, что руководство облгосадминистрации скрыло от депутатского корпуса и представителей объединенных территориальных громад, принятый в Министерстве регионального развития перспективный план по укрупнению территорий.