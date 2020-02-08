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Депутат Николаевского областного совета Татьяна Демченко инициирует встречу жителей села Воссиятское Еланецкого района с главой Николаевской областной государственной администрации Александром Стадником для обсуждения вопроса создания объединенной территориальной общины с центром в их поселке.
Об этом свидетельствует документ, который есть в распоряжении НикВести.
Отмечается, что мероприятие состоится в понедельник, 10 февраля, в 10:00 в местном Доме культуры.
«Люди хотят услышать информацию из первых уст о создании Воссиятского ОТГ», - говорится в документе.
Ранее депутат Николаевского областного совета Татьяна Демченко обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскомус просьбой обеспечить реализацию права жителей Еланецкого района на добровольное объединение в объединенную территориальную общину (ОТГ) с центром в селе Воссиятское.
Напомним, депутат Николаевского областного совета Михаил Талпа заявил, что руководство облгосадминистрации скрыло от депутатского корпуса и представителей объединенных территориальных громад, принятый в Министерстве регионального развития перспективный план по укрупнению территорий.
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Депутат Николаевского областного совета Татьяна Демченко инициирует встречу жителей села Воссиятское Еланецкого района с главой Николаевской областной государственной администрации Александром Стадником для обсуждения вопроса создания объединенной территориальной общины с центром в их поселке.
Об этом свидетельствует документ, который есть в распоряжении НикВести.
Отмечается, что мероприятие состоится в понедельник, 10 февраля, в 10:00 в местном Доме культуры.
«Люди хотят услышать информацию из первых уст о создании Воссиятского ОТГ», - говорится в документе.
Ранее депутат Николаевского областного совета Татьяна Демченко обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскомус просьбой обеспечить реализацию права жителей Еланецкого района на добровольное объединение в объединенную территориальную общину (ОТГ) с центром в селе Воссиятское.
Напомним, депутат Николаевского областного совета Михаил Талпа заявил, что руководство облгосадминистрации скрыло от депутатского корпуса и представителей объединенных территориальных громад, принятый в Министерстве регионального развития перспективный план по укрупнению территорий.