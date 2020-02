В тайском городе Накхонратчасима военнослужащий Джакрапант Томма открыл стрельбу по мирным людям, после чего взял нескольких в заложники.

Об этом сообщает британское агентство ВВС.

Изначально военный застрелил командира своей части и еще двух человек (офицера и 63-летнюю женщину). Затем он похитил оружие и боеприпасы из военного лагеря, после чего открыл огонь в буддистском храме и местном торговом центре Terminal 21.

В данный момент известно о как минимум 20 погибших. Также есть раненые, их количество пока неизвестно.

Update : Video of the shooter in Terminal 21 shopping mall in Nakhon Ratchasima .#Thailand #โคราชpic.twitter.com/A3HHj0yG98