В тайском городе Накхонратчасима военнослужащий Джакрапант Томма открыл стрельбу по мирным людям, после чего взял нескольких в заложники.

Об этом сообщает британское агентство ВВС.

Изначально военный застрелил командира своей части и еще двух человек (офицера и 63-летнюю женщину). Затем он похитил оружие и боеприпасы из военного лагеря, после чего открыл огонь в буддистском храме и местном торговом центре Terminal 21.

В данный момент известно о как минимум 20 погибших. Также есть раненые, их количество пока неизвестно.

Update : Video of the shooter in Terminal 21 shopping mall in Nakhon Ratchasima .#Thailand #โคราชpic.twitter.com/A3HHj0yG98 — Shark NewsWires (@SharkNewsWires) February 8, 2020

Местные СМИ сообщают, что нападавший скрывается на четвертом этаже торгового центра и удерживает заложников.

Как сообщают местные власти, стрелок «стрелял в ни в чем не повинных жертв, в результате чего многие получили ранения и погибли».

Злоумышленник снимал свои действия на смартфон и вел прямую видеотрансляцию в Facebook. Она продолжалась несколько минут, после чего его страница была заблокирована, сообщает The Bangkok Post.

В данный момент торговый центр окружен полицией. Автомобильное движение в районе ТЦ перекрыто. Правоохранители предупредили местных жителей, чтобы они не покидали своих домов. Возле торгового центра слышна стрельба.

Мотивы военнослужащего остаются непонятны. Ранее он опубликовал изображение пистолета, и пуль с подписью «Настало время волноваться» и «Никто не может избежать смерти». На одном из опубликованных снимков нападавший стоит на фоне пожара.

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча уже выразил соболезнования семьям погибших.