В субботу, 8 февраля, в киевском КВЦ «Парковый» состоялся бой, в котором украинский чемпион мира по версии WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян отстаивал пояс против венесуэльца Хосбера Переса.

С первого раунда украинец завладел преимуществом и начал пробивать защиту, однако периодически Перес также отвечал результативными атаками.

Четвертый раунд начался со взрывной атаки чемпиона, а Перес тут же ответил не менее агрессивно. В дальнейшем соперники стали действовать более смело и регулярно шли в открытый размен ударами. При этом точнее все-таки был украинец.

Последний раунд Далакян завершал градом атак, однако нокаутировать претендента не успел. В итоге украинец победил единогласным решением судей - 118:110, 117:111, 117:111.

Для Переса это был первый поединок в карьере за пределами Южной Америки. Далакян в четвертый раз защитил пояс и провел свой 19-й бой в Украине. Однажды чемпион боксировал в США. Всего в активе Далакяна 20 побед (14 - нокаутом). Перес потерпел третье поражение в карьере при 17 победах.

Напомним, боксер из Николаева Сергей Деревянченко поднялся на первое место среди спортсменов в среднем весе в рейтинге Всемирного боксерского совета (WBC).