|Скорость ветра:
|1.5 м/с
|Восход солнца:
|07:06
|Заход солнца:
|17:06
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|1 м/с
|Восход солнца:
|07:21
|Заход солнца:
|17:03
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.35 грн
|24.7 грн
|EUR
|26.6 грн
|27.1 грн
В субботу, 8 февраля, в киевском КВЦ «Парковый» состоялся бой, в котором украинский чемпион мира по версии WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян отстаивал пояс против венесуэльца Хосбера Переса.
С первого раунда украинец завладел преимуществом и начал пробивать защиту, однако периодически Перес также отвечал результативными атаками.
Четвертый раунд начался со взрывной атаки чемпиона, а Перес тут же ответил не менее агрессивно. В дальнейшем соперники стали действовать более смело и регулярно шли в открытый размен ударами. При этом точнее все-таки был украинец.
Последний раунд Далакян завершал градом атак, однако нокаутировать претендента не успел. В итоге украинец победил единогласным решением судей - 118:110, 117:111, 117:111.
Для Переса это был первый поединок в карьере за пределами Южной Америки. Далакян в четвертый раз защитил пояс и провел свой 19-й бой в Украине. Однажды чемпион боксировал в США. Всего в активе Далакяна 20 побед (14 - нокаутом). Перес потерпел третье поражение в карьере при 17 победах.
Напомним, боксер из Николаева Сергей Деревянченко поднялся на первое место среди спортсменов в среднем весе в рейтинге Всемирного боксерского совета (WBC).
|
Обучение на протяжении жизниВадим Петриченко
|
Или мы будем патриотами Николаева, или город ждет деградацияАнатолий Дюмин
|
Плата за транспортування газу, «крайній націоналіст» Зеленський та «екологія» від МГЗСтанислав Мартиросов
В субботу, 8 февраля, в киевском КВЦ «Парковый» состоялся бой, в котором украинский чемпион мира по версии WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян отстаивал пояс против венесуэльца Хосбера Переса.
С первого раунда украинец завладел преимуществом и начал пробивать защиту, однако периодически Перес также отвечал результативными атаками.
Четвертый раунд начался со взрывной атаки чемпиона, а Перес тут же ответил не менее агрессивно. В дальнейшем соперники стали действовать более смело и регулярно шли в открытый размен ударами. При этом точнее все-таки был украинец.
Последний раунд Далакян завершал градом атак, однако нокаутировать претендента не успел. В итоге украинец победил единогласным решением судей - 118:110, 117:111, 117:111.
Для Переса это был первый поединок в карьере за пределами Южной Америки. Далакян в четвертый раз защитил пояс и провел свой 19-й бой в Украине. Однажды чемпион боксировал в США. Всего в активе Далакяна 20 побед (14 - нокаутом). Перес потерпел третье поражение в карьере при 17 победах.
Напомним, боксер из Николаева Сергей Деревянченко поднялся на первое место среди спортсменов в среднем весе в рейтинге Всемирного боксерского совета (WBC).