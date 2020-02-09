Об этом пишет Variety.

Подобный отчет Netflix обнародовал впервые за свою 23-летнюю историю.

В общем сервис заблокировал за эти годы 9 фильмов. Все они были сняты с показа только в той стране, которая направляла соответствующее требование.

Так, в 2015 году по требованию Новой Зеландии сняли с показа детективный сериал «Мост» о попытках самоубийства на мосту Золотые Ворота в Сан-Франциско (картину признали «нежелательной» к просмотру).