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Об этом пишет Variety.
Подобный отчет Netflix обнародовал впервые за свою 23-летнюю историю.
В общем сервис заблокировал за эти годы 9 фильмов. Все они были сняты с показа только в той стране, которая направляла соответствующее требование.
Так, в 2015 году по требованию Новой Зеландии сняли с показа детективный сериал «Мост» о попытках самоубийства на мосту Золотые Ворота в Сан-Франциско (картину признали «нежелательной» к просмотру).
В 2017 году по требованию властей Вьетнама сервис заблокировал фильм «Цельнометаллическая оболочка» Стэнли Кубрика 1987 года — картина посвящена войне в этой стране.
Также в 2017-м по требованию комиссии Германии по защите молодежи был заблокирован фильм о зомби Джорджа Ромеро «Ночь живых мертвецов» 1968 года.
В 2018 году по требованию Сингапура в стране заблокировали телешоу «Готовим на уровне», фильм «Легенда 420» и сериал «Разрозненные».
В 2019 году по требованию Саудовской Аравии сняли американское комедийное ток-шоу «Патриотический шаг с Хасаном Минхадж». А по требованию Сингапура — фильм Мартина Скорсезе «Последнее искушение Христа» 1988 года.
В 2020 году опять же по требованию Сингапура с показа сняли фильм «Последнее похмелье» — комедийное шоу от бразильского Porta dos Fundos, в котором ученики Иисуса просыпаются после шумной вечеринки.
В компании отметили, что удаляют контент только после получения письменного запроса.
Напомним, за четвертый квартал 2019 года выручка компании Netflix выросла на 31% - до $5,47 миллиарда, а чистая прибыль - почти в 4,5 раза, до $587 миллионов.
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Об этом пишет Variety.
Подобный отчет Netflix обнародовал впервые за свою 23-летнюю историю.
В общем сервис заблокировал за эти годы 9 фильмов. Все они были сняты с показа только в той стране, которая направляла соответствующее требование.
Так, в 2015 году по требованию Новой Зеландии сняли с показа детективный сериал «Мост» о попытках самоубийства на мосту Золотые Ворота в Сан-Франциско (картину признали «нежелательной» к просмотру).
В 2017 году по требованию властей Вьетнама сервис заблокировал фильм «Цельнометаллическая оболочка» Стэнли Кубрика 1987 года — картина посвящена войне в этой стране.
Также в 2017-м по требованию комиссии Германии по защите молодежи был заблокирован фильм о зомби Джорджа Ромеро «Ночь живых мертвецов» 1968 года.
В 2018 году по требованию Сингапура в стране заблокировали телешоу «Готовим на уровне», фильм «Легенда 420» и сериал «Разрозненные».
В 2019 году по требованию Саудовской Аравии сняли американское комедийное ток-шоу «Патриотический шаг с Хасаном Минхадж». А по требованию Сингапура — фильм Мартина Скорсезе «Последнее искушение Христа» 1988 года.
В 2020 году опять же по требованию Сингапура с показа сняли фильм «Последнее похмелье» — комедийное шоу от бразильского Porta dos Fundos, в котором ученики Иисуса просыпаются после шумной вечеринки.
В компании отметили, что удаляют контент только после получения письменного запроса.
Напомним, за четвертый квартал 2019 года выручка компании Netflix выросла на 31% - до $5,47 миллиарда, а чистая прибыль - почти в 4,5 раза, до $587 миллионов.