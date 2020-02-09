Так, в финальную часть отбора прошли певицы Krut и Jerry Heil, а также группа Go-A.

Вторая тройка финалистов определится на следующем отборе, который состоится 15 февраля. Финал национального отбора состоится 22 февраля.

Напомним, в финале национального отбора в прошлом году победила певица MARUV. Впрочем Национальная общественная телерадиокомпания Украины 27 февраля приняла решение, согласно которому Украина не будет участвовать в песенном конкурсе Евровидение в 2019 году. Отмечалось, что причиной такого решения стали выступления MARUV в России.

Певица же в свою очередь заявляла, что не посещала Крым с 2014 года и не нарушала законов Украины. В перечне требований по договору на участие в Евровидении также был отказ от концертов в РФ. Впрочем, от концертов в России, по ее словам, она была готова отказаться. Не пришли к соглашению с НОТУ по другим пунктам договора, при подписании которого, они стали бы для нее «кабальными».