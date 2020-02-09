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Об этом сообщает журнал CEOWORLD.
В рейтинге учитывали основные экономические показатели, такие как индекс потребительских цен, стоимость проживания, услуг такси и других видов транспорта, цены в ресторанах, стоимость одежды и обуви, и другие. Всего в список вошли 132 страны.
Самой дорогой оказалась Швейцария.
— Вообще европейские страны являются заметными в перечне самых дорогих стран — среди 20 первых в перечне позиций 9 из них расположены в Европе, пять — в Азии, одна — в Северной Америке, две — на Карибах и одна — в Океании, — говорится в сообщении.
Второй самой дорогой страной является Норвегия, за ней следуют Исландия, Япония, Дания, Багамы, Люксембург, Израиль, Сингапур и Южная Корея.
США занимают 20 позицию, Великобритания — 27, а Саудовская Аравия — 57.
Среди стран постсоветского пространства дороже, чем в Украине — в Беларуси, Молдове и России. Меньшие затраты, в сравнении с украинцами, у людей, проживающих в Армении, Казахстане, Азербайджане и Грузии.
Напомним, в Украине в 2020 году будут созданы региональные туристические информационные центры.
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Об этом сообщает журнал CEOWORLD.
В рейтинге учитывали основные экономические показатели, такие как индекс потребительских цен, стоимость проживания, услуг такси и других видов транспорта, цены в ресторанах, стоимость одежды и обуви, и другие. Всего в список вошли 132 страны.
Самой дорогой оказалась Швейцария.
— Вообще европейские страны являются заметными в перечне самых дорогих стран — среди 20 первых в перечне позиций 9 из них расположены в Европе, пять — в Азии, одна — в Северной Америке, две — на Карибах и одна — в Океании, — говорится в сообщении.
Второй самой дорогой страной является Норвегия, за ней следуют Исландия, Япония, Дания, Багамы, Люксембург, Израиль, Сингапур и Южная Корея.
США занимают 20 позицию, Великобритания — 27, а Саудовская Аравия — 57.
Среди стран постсоветского пространства дороже, чем в Украине — в Беларуси, Молдове и России. Меньшие затраты, в сравнении с украинцами, у людей, проживающих в Армении, Казахстане, Азербайджане и Грузии.
Напомним, в Украине в 2020 году будут созданы региональные туристические информационные центры.