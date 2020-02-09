Об этом говорится в сообщении Telegram-канала премьера.

— Уволен руководитель Закарпатского управления лесного и охотничьего хозяйства Валерий Мурга — многочисленные жалобы на него подтвердились, поэтому его уволили в первую очередь среди областных руководителей. Также впечатляющими оказались результаты проверки ГП «Гутянское лесное хозяйство» в Харьковской области, которое возглавлял Виктор Сыса, который также уже уволен, — говорится в сообщении.

Онлайн-карту рубок леса в Украине запустили 17 октября. Тогда она работала только в трех областях.

Напомним, ранее на своей странице в Facebook депутат облсовета Михаил Талпа опубликовал видеозапись фермера с села Анновка, который рассказал как местный лесник организовал незаконную вырубку леса, который должен охранять.

Он обратился к главе облгосадминистрации Александру Стаднику в относительно ситуации с вырубкой леса в Новобугском районе.

Также депутат сообщал о спиленных многовековых дубах в селах Лысая Гора и Кумари Первомайского района.

В ходе рейда незаконную вырубку акаций обнаружили также Кривоозерском районе.