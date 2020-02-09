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Об этом говорится в сообщении Telegram-канала премьера.
— Уволен руководитель Закарпатского управления лесного и охотничьего хозяйства Валерий Мурга — многочисленные жалобы на него подтвердились, поэтому его уволили в первую очередь среди областных руководителей. Также впечатляющими оказались результаты проверки ГП «Гутянское лесное хозяйство» в Харьковской области, которое возглавлял Виктор Сыса, который также уже уволен, — говорится в сообщении.
Онлайн-карту рубок леса в Украине запустили 17 октября. Тогда она работала только в трех областях.
Напомним, ранее на своей странице в Facebook депутат облсовета Михаил Талпа опубликовал видеозапись фермера с села Анновка, который рассказал как местный лесник организовал незаконную вырубку леса, который должен охранять.
Он обратился к главе облгосадминистрации Александру Стаднику в относительно ситуации с вырубкой леса в Новобугском районе.
Также депутат сообщал о спиленных многовековых дубах в селах Лысая Гора и Кумари Первомайского района.
В ходе рейда незаконную вырубку акаций обнаружили также Кривоозерском районе.
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Об этом говорится в сообщении Telegram-канала премьера.
— Уволен руководитель Закарпатского управления лесного и охотничьего хозяйства Валерий Мурга — многочисленные жалобы на него подтвердились, поэтому его уволили в первую очередь среди областных руководителей. Также впечатляющими оказались результаты проверки ГП «Гутянское лесное хозяйство» в Харьковской области, которое возглавлял Виктор Сыса, который также уже уволен, — говорится в сообщении.
Онлайн-карту рубок леса в Украине запустили 17 октября. Тогда она работала только в трех областях.
Напомним, ранее на своей странице в Facebook депутат облсовета Михаил Талпа опубликовал видеозапись фермера с села Анновка, который рассказал как местный лесник организовал незаконную вырубку леса, который должен охранять.
Он обратился к главе облгосадминистрации Александру Стаднику в относительно ситуации с вырубкой леса в Новобугском районе.
Также депутат сообщал о спиленных многовековых дубах в селах Лысая Гора и Кумари Первомайского района.
В ходе рейда незаконную вырубку акаций обнаружили также Кривоозерском районе.