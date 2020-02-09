|Скорость ветра:
|1.1 м/с
|Восход солнца:
|07:06
|Заход солнца:
|17:06
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|07:21
|Заход солнца:
|17:03
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.35 грн
|24.7 грн
|EUR
|26.6 грн
|27.1 грн
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области.
Авария произошла ночью 8 февраля на 694 км автодороги М-4 «Дон» с участием микроавтобуса Mercedes-Benz Vito с номерными знаками Украины под управлением 37-летнего водителя и грузового автомобиля МАN под управлением 45-летнего водителя.
— В результате ДТП водитель микроавтобуса и двое пассажиров: женщина (31 год) и мужчина (37 лет) погибли на месте. Еще 5 пассажиров — мужчины в возрасте 27, 32, 33 и двое 39-летних с различными травмами доставлены в Павловскую районную больницу, — говорится в сообщении.
Отмечается, что водитель автобуса и 5 пассажиров имели при себе паспорта граждан Украины. По данным прокуратуры, люди ехали в Москву работать.
По сообщению СМИ боевиков, жертвами аварии стали жители так называемой «ЛНР».
Напомним, в словацких Татрах произошла масштабная дорожная авария с участием 20 транспортных средств, в которой пострадали пятеро украинцев.
|
Обучение на протяжении жизниВадим Петриченко
|
Или мы будем патриотами Николаева, или город ждет деградацияАнатолий Дюмин
|
Плата за транспортування газу, «крайній націоналіст» Зеленський та «екологія» від МГЗСтанислав Мартиросов
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области.
Авария произошла ночью 8 февраля на 694 км автодороги М-4 «Дон» с участием микроавтобуса Mercedes-Benz Vito с номерными знаками Украины под управлением 37-летнего водителя и грузового автомобиля МАN под управлением 45-летнего водителя.
— В результате ДТП водитель микроавтобуса и двое пассажиров: женщина (31 год) и мужчина (37 лет) погибли на месте. Еще 5 пассажиров — мужчины в возрасте 27, 32, 33 и двое 39-летних с различными травмами доставлены в Павловскую районную больницу, — говорится в сообщении.
Отмечается, что водитель автобуса и 5 пассажиров имели при себе паспорта граждан Украины. По данным прокуратуры, люди ехали в Москву работать.
По сообщению СМИ боевиков, жертвами аварии стали жители так называемой «ЛНР».
Напомним, в словацких Татрах произошла масштабная дорожная авария с участием 20 транспортных средств, в которой пострадали пятеро украинцев.