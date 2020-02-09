Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области.

Авария произошла ночью 8 февраля на 694 км автодороги М-4 «Дон» с участием микроавтобуса Mercedes-Benz Vito с номерными знаками Украины под управлением 37-летнего водителя и грузового автомобиля МАN под управлением 45-летнего водителя.

— В результате ДТП водитель микроавтобуса и двое пассажиров: женщина (31 год) и мужчина (37 лет) погибли на месте. Еще 5 пассажиров — мужчины в возрасте 27, 32, 33 и двое 39-летних с различными травмами доставлены в Павловскую районную больницу, — говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель автобуса и 5 пассажиров имели при себе паспорта граждан Украины. По данным прокуратуры, люди ехали в Москву работать.

По сообщению СМИ боевиков, жертвами аварии стали жители так называемой «ЛНР».

Напомним, в словацких Татрах произошла масштабная дорожная авария с участием 20 транспортных средств, в которой пострадали пятеро украинцев.