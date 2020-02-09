Заместитель генпрокурора Украины Виктор Чумак прокомментировал обыски на телеканале «1+1», связанные с расследованием прослушки премьера Алексея Гончарука.

Свое мнение по данному поводу он высказал в интервью «Радио Свобода».

По словам Чумака, в данном случае не нужно «путать свободу слова с возможным преступлением и расследованием этого преступления».

— Это же не связано с распространением определенной информации, которая является общественно важной, и так далее. Вся эта история связана с тем, что в офисе, в кабинете второго человека в государстве, премьер-министра, руководителя Правительства в государстве, стоят устройства, которые несанкционированно снимают информацию. Должна реагировать на это правоохранительная система? Абсолютно! Если у правоохранителей есть основания провести обыски в месте, где, как они считают, может находиться информация, связанная с этим преступлением, они должны это сделать? Должны, – подчеркнул Чумак.

Он также выразил мнение, что правоохранителям нельзя запрещать проводить следственные действия только потому, что это СМИ общенационального масштаба.

— Потому что там можно же скрывать любую информацию. Давайте спрячем бомбу и скажем, что нельзя там искать ничего, потому что это же СМИ. А если там есть основания полагать, что там обрабатывалась эта информация, что там обрабатывались эти видео или аудиофайлы, они имеют право туда войти? Они имеют право. Им предоставлено право в судебном порядке? Предоставлено право. То есть закон нарушен? Закон не нарушен во время проведения обысков. Они не связаны с функционалом этой медиакомпании, – заявил заместитель генпрокурора.

На уточняющий вопрос, есть ли данные, что на компьютере одного из сотрудников «1+1» осуществлялся монтаж «пленок Гончарука», Чумак ответил: «Ну, да».

Напомним, в среду, 5 февраля, Служба безопасности Украины нагрянула с обысками в здание по улице Куреневской, 18 в Киеве, где располагается редакция спецпроекта «Гроші» телеканала «1+1».

Позже группа «1+1 медиа» подтвердила, что в помещении редакции программы «Гроші» происходит обыск рабочих мест журналистов офицерами СБУ.

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов призвал представителей телеканала «1+1» не спекулировать фактами и не манипулировать общественным мнением, освещая расследования дела о незаконной прослушке премьер-министра Украины Алексея Гончарука.