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В Азербайджане в воскресенье, 9 февраля, проходят первые в истории страны внеочередные парламентские выборы.
Об этом сообщает DW.
На 125 мест в парламенте претендуют 1314 кандидатов от 20 политических партий, а также самовыдвиженцы и выдвиженцы от инициативных групп граждан. За голосованием следят почти 78 тысяч местных и 883 международных наблюдателя.
Выборы будут признаны состоявшимися при любой явке избирателей. Оппозиция уже объявила выборы фарсом, который лишь усилит власть президента Ильхама Алиева.
Регулярные парламентские выборы в Азербайджане были запланированы на ноябрь 2020 года, однако в декабре 2019-го Ильхам Алиев после неожиданного самороспуска законодательного органа, в котором доминирует правящая партия, объявил о проведении досрочных выборов.
Незадолго до этого глава государства заменил премьер-министра и отправил в отставку целый ряд представителей старой гвардии в президентской администрации и правительстве.
По мнению оппозиции, Ильхам Алиев пытался успокоить народное недовольство на фоне снижения темпов экономического роста и улучшить имидж своего правительства, заменив дискредитированные старые элиты более молодыми технократами.
— Вместо настоящих изменений, Алиев имитирует политические реформы, отстраняя от власти старых членов своей команды, уже давно ненавидимых народом, - заявил лидер оппозиционной Партии народного фронта Азербайджана Али Керимли.
Напомним, в декабре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, на которых договорился совместно развивать Южный газотранспортный коридор, по которому газ в Европу поставляется из Средней Азии.
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В Азербайджане в воскресенье, 9 февраля, проходят первые в истории страны внеочередные парламентские выборы.
Об этом сообщает DW.
На 125 мест в парламенте претендуют 1314 кандидатов от 20 политических партий, а также самовыдвиженцы и выдвиженцы от инициативных групп граждан. За голосованием следят почти 78 тысяч местных и 883 международных наблюдателя.
Выборы будут признаны состоявшимися при любой явке избирателей. Оппозиция уже объявила выборы фарсом, который лишь усилит власть президента Ильхама Алиева.
Регулярные парламентские выборы в Азербайджане были запланированы на ноябрь 2020 года, однако в декабре 2019-го Ильхам Алиев после неожиданного самороспуска законодательного органа, в котором доминирует правящая партия, объявил о проведении досрочных выборов.
Незадолго до этого глава государства заменил премьер-министра и отправил в отставку целый ряд представителей старой гвардии в президентской администрации и правительстве.
По мнению оппозиции, Ильхам Алиев пытался успокоить народное недовольство на фоне снижения темпов экономического роста и улучшить имидж своего правительства, заменив дискредитированные старые элиты более молодыми технократами.
— Вместо настоящих изменений, Алиев имитирует политические реформы, отстраняя от власти старых членов своей команды, уже давно ненавидимых народом, - заявил лидер оппозиционной Партии народного фронта Азербайджана Али Керимли.
Напомним, в декабре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, на которых договорился совместно развивать Южный газотранспортный коридор, по которому газ в Европу поставляется из Средней Азии.