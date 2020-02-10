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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что экс-футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Шовковский может быть рассмотрен на должность министра спорта.
Об этом Алексей Гончарук заявил в эфире «ICTV».
По словам Алексея Гончарука, он предложил кандидатуру Александра Шовковского на должность министра молодежи и спорта, но серьезно эту идею в правительстве еще не обсуждали.
— Эта блестящая идея, подумать об Александре, как об управленце возникла у меня, но серьезно мы ее не обсуждали, - сказал Алексей Гончарук.
Такой вариант может стать реальным если Министерство культуры, молодежи и спорта будет разделено. Премьер отметил, что «теоретически» Министерство спорта могут отделить от Минкульта, но сейчас «на финишной прямой» подготовка к Олимпиаде в Токио, а создание нового министерства это куча бюрократических формальностей.
— Создание нового министерства — это куча бюрократических формальностей, которые должны быть сделаны, учтены, и мы смотрим на то, чтобы любое решение, которое бы не приняли, оно не помешало подготовке к этому важному событию. И не создало нам лишних проблем. Здесь решения финального нет, мы еще думаем, — сказал Алексей Гончарук.
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что экс-футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Шовковский может быть рассмотрен на должность министра спорта.
Об этом Алексей Гончарук заявил в эфире «ICTV».
По словам Алексея Гончарука, он предложил кандидатуру Александра Шовковского на должность министра молодежи и спорта, но серьезно эту идею в правительстве еще не обсуждали.
— Эта блестящая идея, подумать об Александре, как об управленце возникла у меня, но серьезно мы ее не обсуждали, - сказал Алексей Гончарук.
Такой вариант может стать реальным если Министерство культуры, молодежи и спорта будет разделено. Премьер отметил, что «теоретически» Министерство спорта могут отделить от Минкульта, но сейчас «на финишной прямой» подготовка к Олимпиаде в Токио, а создание нового министерства это куча бюрократических формальностей.
— Создание нового министерства — это куча бюрократических формальностей, которые должны быть сделаны, учтены, и мы смотрим на то, чтобы любое решение, которое бы не приняли, оно не помешало подготовке к этому важному событию. И не создало нам лишних проблем. Здесь решения финального нет, мы еще думаем, — сказал Алексей Гончарук.