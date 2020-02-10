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За минувшие сутки боевики 9 раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, ранение получил украинский военнослужащий.
Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
«9 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня... в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения», — говорится в сообщении.
Боевики вели огонь по украинским позициям из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152-мм и 122-мм, минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» боевики совершили три обстрела.
Шесть вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север».
Ранее сообщалось, что Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил, что украинские власти ведут переговоры о трех новых точках для разведения войск на Донбассе.
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За минувшие сутки боевики 9 раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, ранение получил украинский военнослужащий.
Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
«9 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня... в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения», — говорится в сообщении.
Боевики вели огонь по украинским позициям из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152-мм и 122-мм, минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» боевики совершили три обстрела.
Шесть вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север».
Ранее сообщалось, что Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил, что украинские власти ведут переговоры о трех новых точках для разведения войск на Донбассе.