|Скорость ветра:
|8 м/с
|Восход солнца:
|07:05
|Заход солнца:
|17:07
|Температура завтра:
|+9 C°
|Скорость ветра:
|8 м/с
|Восход солнца:
|07:19
|Заход солнца:
|17:05
|Температура завтра:
|+6 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.35 грн
|24.7 грн
|EUR
|26.55 грн
|27.05 грн
В Азербайджане на досрочных выборах побеждает правящая партия «Ени Азербайджан», завоевав 69 мест в парламенте.
Об этом свидетельству.т результаты экзит-полла, проведенного местной Лигой защиты трудовых прав совместно с американской организацией AJF&Associates Inc, сообщает Эхо Кавказа.
Согласно данных экзит-пола независимые кандидаты получили 41 место, партия «Единый Азербайджан» - 3 места, партия Демократических реформ – 1 место, партия Великое созидание – 1 место, партия Народного фронта Единого Азербайджана – 1 место, партия Отечества - 1 место, партия Гражданской солидарности – 3 места.
Отмечается, что в парламент проходит пожалуй единственный оппозиционер – представитель партии «Республиканская альтернатива» Эркин Гадирли. Практически все депутаты прошлого созыва, участвовавшие в выборах, а их было 95, сохраняют мандаты.
При этом проиграл выборы Фарадж Гулиев, стоящий в центре скандала с предложением взятки своему сопернику Мехману Гусейнову для снятия кандидатуры в пользу него. В этом округе побеждает эксперт в области образования Этибар Алиев.
Напомним, вчера 9 февраля, в Азербайджане прошли первые в истории страны внеочередные парламентские выборы.
|
Обучение на протяжении жизниВадим Петриченко
|
Или мы будем патриотами Николаева, или город ждет деградацияАнатолий Дюмин
|
Плата за транспортування газу, «крайній націоналіст» Зеленський та «екологія» від МГЗСтанислав Мартиросов
В Азербайджане на досрочных выборах побеждает правящая партия «Ени Азербайджан», завоевав 69 мест в парламенте.
Об этом свидетельству.т результаты экзит-полла, проведенного местной Лигой защиты трудовых прав совместно с американской организацией AJF&Associates Inc, сообщает Эхо Кавказа.
Согласно данных экзит-пола независимые кандидаты получили 41 место, партия «Единый Азербайджан» - 3 места, партия Демократических реформ – 1 место, партия Великое созидание – 1 место, партия Народного фронта Единого Азербайджана – 1 место, партия Отечества - 1 место, партия Гражданской солидарности – 3 места.
Отмечается, что в парламент проходит пожалуй единственный оппозиционер – представитель партии «Республиканская альтернатива» Эркин Гадирли. Практически все депутаты прошлого созыва, участвовавшие в выборах, а их было 95, сохраняют мандаты.
При этом проиграл выборы Фарадж Гулиев, стоящий в центре скандала с предложением взятки своему сопернику Мехману Гусейнову для снятия кандидатуры в пользу него. В этом округе побеждает эксперт в области образования Этибар Алиев.
Напомним, вчера 9 февраля, в Азербайджане прошли первые в истории страны внеочередные парламентские выборы.