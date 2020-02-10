В Азербайджане на досрочных выборах побеждает правящая партия «Ени Азербайджан», завоевав 69 мест в парламенте.

Об этом свидетельству.т результаты экзит-полла, проведенного местной Лигой защиты трудовых прав совместно с американской организацией AJF&Associates Inc, сообщает Эхо Кавказа.

Согласно данных экзит-пола независимые кандидаты получили 41 место, партия «Единый Азербайджан» - 3 места, партия Демократических реформ – 1 место, партия Великое созидание – 1 место, партия Народного фронта Единого Азербайджана – 1 место, партия Отечества - 1 место, партия Гражданской солидарности – 3 места.

Отмечается, что в парламент проходит пожалуй единственный оппозиционер – представитель партии «Республиканская альтернатива» Эркин Гадирли. Практически все депутаты прошлого созыва, участвовавшие в выборах, а их было 95, сохраняют мандаты.

При этом проиграл выборы Фарадж Гулиев, стоящий в центре скандала с предложением взятки своему сопернику Мехману Гусейнову для снятия кандидатуры в пользу него. В этом округе побеждает эксперт в области образования Этибар Алиев.

Напомним, вчера 9 февраля, в Азербайджане прошли первые в истории страны внеочередные парламентские выборы.