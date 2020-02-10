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Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что не против был бы назначить посла России в Украине.
Об этом Сергей Лавров сообщил в интервью Российской газете.
Как известно Россия и Украина в 2014 году отозвала своих послов в связи с аннексией Крыма и войной на Донбассе.
— Сейчас, правда, вроде кто-то там упоминал о вероятности решения президента Украины Владимира Зеленского вернуть послов. Мы будем не против. Наши страны даже в нынешних условиях сильно взаимосвязаны, - заявил Сергей Лавров.
По его словам во время встречи в нормандском формате в Париже он сумел впервые немного поговорить с украинским главой МИД Вадимом Пристайко.
— Была какая-то пауза, мы поздоровались, обменялись парой фраз, - сказал глава МИД РФ.
В декабре 2019 года госсекретарь США Майк Помпео заявил, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров соврал, когда заявил, что не обсуждал с Дональдом Трампом тему вмешательства в американские выборы.
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Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что не против был бы назначить посла России в Украине.
Об этом Сергей Лавров сообщил в интервью Российской газете.
Как известно Россия и Украина в 2014 году отозвала своих послов в связи с аннексией Крыма и войной на Донбассе.
— Сейчас, правда, вроде кто-то там упоминал о вероятности решения президента Украины Владимира Зеленского вернуть послов. Мы будем не против. Наши страны даже в нынешних условиях сильно взаимосвязаны, - заявил Сергей Лавров.
По его словам во время встречи в нормандском формате в Париже он сумел впервые немного поговорить с украинским главой МИД Вадимом Пристайко.
— Была какая-то пауза, мы поздоровались, обменялись парой фраз, - сказал глава МИД РФ.
В декабре 2019 года госсекретарь США Майк Помпео заявил, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров соврал, когда заявил, что не обсуждал с Дональдом Трампом тему вмешательства в американские выборы.