Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что не против был бы назначить посла России в Украине.

Об этом Сергей Лавров сообщил в интервью Российской газете.

Как известно Россия и Украина в 2014 году отозвала своих послов в связи с аннексией Крыма и войной на Донбассе.

— Сейчас, правда, вроде кто-то там упоминал о вероятности решения президента Украины Владимира Зеленского вернуть послов. Мы будем не против. Наши страны даже в нынешних условиях сильно взаимосвязаны, - заявил Сергей Лавров.

По его словам во время встречи в нормандском формате в Париже он сумел впервые немного поговорить с украинским главой МИД Вадимом Пристайко.

— Была какая-то пауза, мы поздоровались, обменялись парой фраз, - сказал глава МИД РФ.

В декабре 2019 года госсекретарь США Майк Помпео заявил, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров соврал, когда заявил, что не обсуждал с Дональдом Трампом тему вмешательства в американские выборы.