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Премьер-министр Алексей Гончарук рассказал, что после скандала с обнародованной прослушкой подал заявление об отставке именно Президенту Владимиру Зеленскому, так как считает его лидером политической команды.
Об этом он сказал в интервью «Украинской правде».
— Слушайте, я уважаю украинский парламент, коллег, которые там работают, и ценю доверие, которое у меня есть. Заявление было подписано на имя главы Верховной Рады, оно было просто технически передано президенту как человеку, которого я считаю лидером нашей политической команды. Я вообще считаю, что этот инцидент исчерпан, – заявил Алексей Гончарук.
Напомним, что в среду, 15 января, на YouTube-канале «Как обмануть президента» была опубликована аудиозапись разговора Алексея Гончарука с министром финансов Оксаной Маркаровой и заместителем главы Национального банка Украины Екатериной Рожковой. На совещании обсуждалось, как объяснить президенту ситуацию с укреплением курса гривны. В ходе разговора Гончарук назвал себя «профаном в экономике» и сказал, что у Зеленского «примитивное понимание экономических процессов».
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Премьер-министр Алексей Гончарук рассказал, что после скандала с обнародованной прослушкой подал заявление об отставке именно Президенту Владимиру Зеленскому, так как считает его лидером политической команды.
Об этом он сказал в интервью «Украинской правде».
— Слушайте, я уважаю украинский парламент, коллег, которые там работают, и ценю доверие, которое у меня есть. Заявление было подписано на имя главы Верховной Рады, оно было просто технически передано президенту как человеку, которого я считаю лидером нашей политической команды. Я вообще считаю, что этот инцидент исчерпан, – заявил Алексей Гончарук.
Напомним, что в среду, 15 января, на YouTube-канале «Как обмануть президента» была опубликована аудиозапись разговора Алексея Гончарука с министром финансов Оксаной Маркаровой и заместителем главы Национального банка Украины Екатериной Рожковой. На совещании обсуждалось, как объяснить президенту ситуацию с укреплением курса гривны. В ходе разговора Гончарук назвал себя «профаном в экономике» и сказал, что у Зеленского «примитивное понимание экономических процессов».