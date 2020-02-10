Врачи Березанской центральной районной больницы выступили против закрытия детского и инфекционного отделений медучреждения.

Видео общего собрания врачей и администрации больницы, посвященного закрытию отделений, опубликовало издание Koblevo.info.

По словам главного врача больницы Василия Гайдаржи, закрытие отделений является вынужденной мерой, так как они не могут соответствовать требованиям нового законодательства в здравоохранительной отрасли Украины. Помимо этого он добавил, что денег на развитие и содержание больницы нет.

Стоит отметить, что данные отделения не попадают под требования Национальной службы здоровья Украины и, соответственно, не будут получать государственное финансирование. Таким образом, содержание детского и инфекционного отделений ложится на плечи местных советов и меценатов.

— Годовой фонд зарплаты, например, инфекционного отделения, приблизительно 1 миллион 30 тысяч гривен. Это без медикаментов, питания и энергоносителей. По детскому отделению примерно та же сумма. Если оставить эти два отделения, то только на зарплаты нежно порядка 2 миллионов 60 тысяч гривен. Плюс медикаменты, питание и так далее. Нам надо принимать какие-то решения, благодаря которым мы сможем удержать лечебное заведение с теми возможностями, которые у нас есть, - сказал Василий Гайдаржи.

По мнению депутата Березанского райсовета Андрея Грозы, из-за закрытия отделений больницы много людей лишатся работы и уровень предоствавления медицинский услуг значительно снизится.

— На сегодняшний момент, что происходит. Во-первых, у нас, как минимум, 8 человек попадают под увольнение. Это люди, которые уходят и остаются без работы. Во-вторых, о какой нормальной медицинской помощи детям и инфекционным больным может идти речь, если остаются, простите меня, две палаты в детском отделении и одна палата в инфекционке. А вы не думаете, что у нас летом на побережье приезжает, как минимум, десятая часть Украины?, - сказал Андрей Гроза.

При этом, депутат добавил, что главврач Василий Гайдаржи должен сделать все возможное, чтобы добиваться финансирования путем участия в профильных областных программах, а не подчиняться указаниям сверху, сложив руки.

В ходе обсуждения закрытия отделений Березанской ЦРБ, медицинский персонал больницы просил главврача и депутатов районного совета организовать встречу с главами сельских советов и ОТГ для того, чтобы обсудить и решить данный вопрос.

— У нас недавно был медсовет. И мы обсуждали, что если собрать весь бюджет нашей ОТГ, Коблевской, райсовета, то сумма в целом составит порядка 220 миллионов гривен. Мы уже подсчитали. Почему бы не выделить пару миллионов и не сделать из больницы нормальное медучреждение? 10 хватит. Почему не закупить новые аппараты в больницу, не сделать ремонт, не поменять канализацию? Почему бы не привести больницу в порядок? Неужели для нашей местной власти это такие большие деньги? Слушать не хочу. Они сколько денег потратили на дороги. Сидят там, какие-то парки делают, туалеты. Извините меня, 10,5 тысяч долларов на туалет. Это вообще. Их нужно судить черным судом. Нас никто не слышит. Нас просто опустили ниже плинтуса, - сказала представитель медицинского персонала больницы.

Напомним, что глава Березанского райсовета Валентин Гуртовой не поддерживает инициативу о создании пятого госпитального округа на Николаевщине, по его мнению, жители района также против.