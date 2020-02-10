Печерский районный суд Киева в понедельник, 10 февраля, избирает меру пресечения военнослужащей Марусе Зверобой, которая вместе с нардепом от партии Петра Порошенко «Европейская Солидарность» Софией Фединой высказывала угрозы в адрес Президента Украины Владимира Зеленского.

Прямую трансляцию из зала суда ведет телеканал «Наш».

Напомним, что народный депутат от фракции «Европейская солидарность» София Федына вместе с военнослужащей ВСУ обсуждали варианты смерти президента Владимира Зеленского после его визита к добровольцам в Золотом.

Фракция «Европейской солидарности» в парламенте заявляет, что начало уголовных производств за высказывания нардепа Софии Федыны является ограничением свободы слова и политическим преследованием.

Также Государственное бюро расследований подготовило проект подозрения депутату Софии Федыне из оппозиционной фракции «Европейская солидарность». Ее обвиняют в угрозах убийством президенту Владимиру Зеленскому (часть 1 статьи 346 Уголовного кодекса).