Генеральный директор «Николаевской ТЭЦ» Юрий Кишко сообщил, что дефект теплосети на перекрестке улицы 3 Слободской и Пограничной, который нашли неделю назад, будет устранен завтра.

Об этом он рассказал в ходе аппаратного совещания в мэрии Николаева сегодня, 10 февраля, - передает корреспондент НикВести.

Как известно, 4 февраля 2020 года на предприятии сообщили о дефекте трубопровода основной магистральной тепловой сети «Николаевской ТЭЦ» на перекрестке улицы 3 Слободской и Пограничной из-за чего от теплоснабжения были отключены жилые дома Ингульского и Центрального районов, 15 детских садов, 9 школ, 3 больницы и 10 учебных заведений.

На следующий день, 5 февраля на предприятии сообщили, что ремонтные работы теплосети завершены и указанные объекты подключены к теплоснабжению. Однако, в комментариях к данной публикации абоненты предприятия начали жаловаться, что у них до сих пор холодные батареи.

На аппаратном совещании генеральный директор «Николаевской ТЭЦ» Юрий Кишко сообщил, что по состоянию на сегодняшний день, 10 февраля на данном участке есть два дефекта, которые уже завтра будут устранены.

— Были два дефекта. Сегодня будем решать и завтра уже будет готово. Два дефекта. Микрорайоны, думаю, не будут отключены от теплоснабжения. Сначала мы закатаем воду и посмотрим сам дефект. После того, как узнаем, какой объем работ, я смогу точно сказать, - сказал Юрий Кишко.

Напомним, что в январе 2019 года произошла авария теплосети Николаевской ТЭЦ по улице Московской, в результате которой без отопления остались больше 70 жилых домов в центре Николаева, а также несколько объектов соцсферы.