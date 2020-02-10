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Николаевские нардепы от партии «Слуга народа» Александр Пасечный, Максим Дырдин и Игорь Нигулевский требуют увольнения директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника.
Об этом свидетельствует проект постановления об увольнении директора НАБУ размещенный на сайте Верховной Рады Украины.
Согласно проекта постановления 216 нардепов оставили свои подписи за увольнение Артема Сытника, среди которых оказались трое николаевских народных депутатов.
Напомним, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что руководство фракции не поддерживает отставку Артема Сытника.
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Николаевские нардепы от партии «Слуга народа» Александр Пасечный, Максим Дырдин и Игорь Нигулевский требуют увольнения директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника.
Об этом свидетельствует проект постановления об увольнении директора НАБУ размещенный на сайте Верховной Рады Украины.
Согласно проекта постановления 216 нардепов оставили свои подписи за увольнение Артема Сытника, среди которых оказались трое николаевских народных депутатов.
Напомним, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что руководство фракции не поддерживает отставку Артема Сытника.