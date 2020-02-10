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Приложение государственных услуг «Дія» за 4 суток загрузили уже более миллиона пользователей.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в Facebook.
— Продолжаем держаться на первых позициях загрузок в украинских App Store и Play Market (топ бесплатных). Опережаем TikTok, Telegram, YouTube, Viber, Instagram, Facebook и WhatsApp. Украинское приложение «Дія» впереди социальных сетей и мессенджеров, - отметил он.
По его данным, «Дія» загрузили 1 миллион 47 тысяч 403 уникальных пользователей (те, кто загрузили «Дія» без прохождения авторизации) и 870 тысяч 94 авторизованных пользователей (те, которые авторизовались через банки).
Среди уникальных пользователей 646 тысяч 141 загрузили приложение на Android и 398 тысяч 160 на iOS.
В приложении уже есть 869 тысяч 964 запросов на получение прав и 463 тысяч 552 выданных прав, а также 869 тысяч 396 запросов на получение техпаспорта и 378 тысяч 339 выданных техпаспортов.
— Работаем над улучшением скорости процесса онлайн-верификации для тех, у кого проблемы с отображением документов (плохое качество данных в реестрах). Будем держать в курсе, - добавил Федоров.
Напомним, ранее в Министерстве цифровой трансформации сообщили, что с момента старта государственного приложения «Дія», его успешно скачали и авторизовались 310 тысяч 31 пользователь.
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Приложение государственных услуг «Дія» за 4 суток загрузили уже более миллиона пользователей.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в Facebook.
— Продолжаем держаться на первых позициях загрузок в украинских App Store и Play Market (топ бесплатных). Опережаем TikTok, Telegram, YouTube, Viber, Instagram, Facebook и WhatsApp. Украинское приложение «Дія» впереди социальных сетей и мессенджеров, - отметил он.
По его данным, «Дія» загрузили 1 миллион 47 тысяч 403 уникальных пользователей (те, кто загрузили «Дія» без прохождения авторизации) и 870 тысяч 94 авторизованных пользователей (те, которые авторизовались через банки).
Среди уникальных пользователей 646 тысяч 141 загрузили приложение на Android и 398 тысяч 160 на iOS.
В приложении уже есть 869 тысяч 964 запросов на получение прав и 463 тысяч 552 выданных прав, а также 869 тысяч 396 запросов на получение техпаспорта и 378 тысяч 339 выданных техпаспортов.
— Работаем над улучшением скорости процесса онлайн-верификации для тех, у кого проблемы с отображением документов (плохое качество данных в реестрах). Будем держать в курсе, - добавил Федоров.
Напомним, ранее в Министерстве цифровой трансформации сообщили, что с момента старта государственного приложения «Дія», его успешно скачали и авторизовались 310 тысяч 31 пользователь.