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В Николаевской области к городу Южноукраинск планируют присоединить еще 2 сельских совета.
Об этом сообщается на странице Николаевского регионального отделения Ассоциации городов Украины в Facebook.
В частности, к громаде Южноукраинска планируют присоединить Константиновский сельский совет (поселок Константиновка, село Бугское) и Ивановский сельский совет (села Ивановка и Панкратово) Арбузинского района.
Как отмечают в Ассоциации городов Украины, присоединение Константиновского сельсовета к Южноукраинску было предусмотрено перспективным планом развития территорий Николаевской области, а предложение о присоединении Ивановского сельсовета было внесено недавно.
— Перспективный план в такой конфигурации только предложен. Нужно подождать его утверждения Кабинетом министров и только после этого начинать процедуру добровольного присоединение общин, - отмечают эксперты Ассоциации городов Украины.
Напомним, что жители Бугского и Дымовского сельских советов Новоодесского района выступили против их принудительного присоединения к Сухоеланецкой ОТГ и заявили, что перекроют трассу на Киев.
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В Николаевской области к городу Южноукраинск планируют присоединить еще 2 сельских совета.
Об этом сообщается на странице Николаевского регионального отделения Ассоциации городов Украины в Facebook.
В частности, к громаде Южноукраинска планируют присоединить Константиновский сельский совет (поселок Константиновка, село Бугское) и Ивановский сельский совет (села Ивановка и Панкратово) Арбузинского района.
Как отмечают в Ассоциации городов Украины, присоединение Константиновского сельсовета к Южноукраинску было предусмотрено перспективным планом развития территорий Николаевской области, а предложение о присоединении Ивановского сельсовета было внесено недавно.
— Перспективный план в такой конфигурации только предложен. Нужно подождать его утверждения Кабинетом министров и только после этого начинать процедуру добровольного присоединение общин, - отмечают эксперты Ассоциации городов Украины.
Напомним, что жители Бугского и Дымовского сельских советов Новоодесского района выступили против их принудительного присоединения к Сухоеланецкой ОТГ и заявили, что перекроют трассу на Киев.