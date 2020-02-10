В Николаевской области к городу Южноукраинск планируют присоединить еще 2 сельских совета.

Об этом сообщается на странице Николаевского регионального отделения Ассоциации городов Украины в Facebook.

В частности, к громаде Южноукраинска планируют присоединить Константиновский сельский совет (поселок Константиновка, село Бугское) и Ивановский сельский совет (села Ивановка и Панкратово) Арбузинского района.

Как отмечают в Ассоциации городов Украины, присоединение Константиновского сельсовета к Южноукраинску было предусмотрено перспективным планом развития территорий Николаевской области, а предложение о присоединении Ивановского сельсовета было внесено недавно.

— Перспективный план в такой конфигурации только предложен. Нужно подождать его утверждения Кабинетом министров и только после этого начинать процедуру добровольного присоединение общин, - отмечают эксперты Ассоциации городов Украины.

Напомним, что жители Бугского и Дымовского сельских советов Новоодесского района выступили против их принудительного присоединения к Сухоеланецкой ОТГ и заявили, что перекроют трассу на Киев.