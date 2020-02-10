Николаевский городской голова Александр Сенкевич поручил своим заместителям в течение недели проинспектировать районы города и доложили о существующих там проблемах, потому что, по его мнению, районные администрации «расслабились».

Об этом мэр Николаева заявил сегодня, 10 февраля, во время аппаратного совещания, - сообщает корреспондент НикВести.

Александр Сенкевич заявил, что ему надоело на каждом аппаратном совещании ставить задачи районным администрациям, которые не выполняют свою работу и не решают возникающие там проблемы, связанные с мусором, некрашеными строительными заборами, остановками общественного транспорта и так далее.

— Честно говоря, мне надоело, что я на каждом аппаратном совещании как человек, который ставит вам задачи. Я не хочу этого делать, у нас действительно есть главы районов, задача которых колесить по своим районам и находить там ямы, свалки и все остальное. Если у вас не организована эта работа, то давайте мы сделаем так. У меня пришла такая идея: у нас есть четыре заместителя городского головы, и я каждую неделю буду одного из заместителей за вами закреплять, и по этому вопросу двигаться в этом направлении на аппаратном совещании, когда главы районов будут получать забитые голы от замов городского головы, - обратился Александр Сенкевич к присутствующим.

Ввиду этого, мэр предложил эксперимент, в рамках которого каждый из его заместителей проверит ситуацию в одном из районов города и доложит через неделю на аппаратном совещании о найденных там проблемах.

Инспектировать Заводский район Николаева будет вице-мэр Александр Омельчук, Центральный район - Владимир Крыленко, Ингульский район - Юрий Андриенко, а Корабельный район - Юрий Степанец.

— Если есть проблемы, которые можно решить в течение этой недели, то, пожалуйста. Давайте начнем такую практику. Я хочу понимать то, что те, кто получают эти задачи, что они не сидят и ждут. У меня складывается впечатление, что есть такое некое расслабление. Зачем что-то думать, если мэр придет и даст задачу? Такого быть не должно. Нужно самому ездить и видеть эти задачи, - добавил Александр Сенкевич.

Николаевский городской голова также заявил о готовности дисциплинарно наказывать чиновников, которые будут игнорировать поручения.

— Я продолжаю ездить и видеть некрашеные заборы, остановки, которые обещали привести в порядок. Посмотрим, может у меня одного такое специфическое зрение, что я вижу эти проблемы? Ну, а дальше будем что? У нас есть люди, например, организация, которая разрывает территорию города и не закапывает обратно. Я понимаю, что сегодня у нас погодные условия не позволяют этого делать, но в любом случае, если это будет происходить уже в теплое время года, то я понимаю, что нам нужно этих людей депремировать или увольнять, - сказал Александр Сенкевич.

Ранее сообщалось, что директор Центра предоставления административных услуг Николаева Дмитрий Лазарев заявил, что из-за нехватки средств КП «Городской информационно-вычислительный центр» остановил работы по оцифровке информации для Николаевского демографического реестра.