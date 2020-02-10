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Областные государственные администрации подали заявок на строительство и ремонт инфраструктурных объектов только на 33% от выделенных Государственным фондом регионального развития (ГФРР) 7,5 миллиардов гривен.
Об этом сообщил советник премьер-министра Украины Юрий Голик на своей странице в Facebook.
— Еще один инструмент для Областных администраций по финансированию строительства и ремонта инфраструктурных объектов. По помесячной росписи 2,2 миллиарда гривен из них будут в ОГА уже в апреле. Будут в тех ОГА, которые пройдут все необходимые для этого процедуры. 2,2 миллиарда гривен уже в апреле могут попасть частным компаниям. Это - рабочие места, налоги в том числе в местные бюджеты и новая инфраструктура, - написал Юрий Голик.
Также он добавил, что по состоянию на сегодняшний день областные государственные администрации подали заявок на финансирование инфраструктурных проектов всего на треть от запланированной суммы.
— По состоянию на сейчас, из 7,5 миллиардов гривен на этот год, в Министерство регионального развития, которое и есть распорядителем по ГФРР, поступило заявок от ОГА на 33% от этой суммы. Именно тот случай, когда деньги есть. Но должен быть менеджмент, чтобы они использовались, - добавил Юрий Голик.
Напомним, что Николаев вошел в пятерку «городов-островов», дороги к которым планируют отремонтировать в 2020 году.
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Областные государственные администрации подали заявок на строительство и ремонт инфраструктурных объектов только на 33% от выделенных Государственным фондом регионального развития (ГФРР) 7,5 миллиардов гривен.
Об этом сообщил советник премьер-министра Украины Юрий Голик на своей странице в Facebook.
— Еще один инструмент для Областных администраций по финансированию строительства и ремонта инфраструктурных объектов. По помесячной росписи 2,2 миллиарда гривен из них будут в ОГА уже в апреле. Будут в тех ОГА, которые пройдут все необходимые для этого процедуры. 2,2 миллиарда гривен уже в апреле могут попасть частным компаниям. Это - рабочие места, налоги в том числе в местные бюджеты и новая инфраструктура, - написал Юрий Голик.
Также он добавил, что по состоянию на сегодняшний день областные государственные администрации подали заявок на финансирование инфраструктурных проектов всего на треть от запланированной суммы.
— По состоянию на сейчас, из 7,5 миллиардов гривен на этот год, в Министерство регионального развития, которое и есть распорядителем по ГФРР, поступило заявок от ОГА на 33% от этой суммы. Именно тот случай, когда деньги есть. Но должен быть менеджмент, чтобы они использовались, - добавил Юрий Голик.
Напомним, что Николаев вошел в пятерку «городов-островов», дороги к которым планируют отремонтировать в 2020 году.