Волонтерку Марусю Зверобой (настоящее имя Елена Беленькая) отпустили под личное обязательство, она должна носить электронный браслет. Ее подозревают в угрозе убийством президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом заявили во время заседания Печерского райсуда Киева, пишет hromadske.

Сообщается, что во время заседания Маруся Зверобой заверила, что не сговаривалась с депутаткой от «Европейской Солидарности» Софией Фединой угрожать президенту Владимиру Зеленскому. По ее словам, они просто призвали его быть осторожным.

Зверобой обязали носить электронный браслет и сдать загранпаспорт. Мера пресечения действует до 9 апреля.

Также волонтерка должна по каждому требованию прибывать к следователю, прокурору или в суд, не выезжать за пределы Киева и Киевской области без разрешения, сообщать об изменении места жительства и в случае трудоустройства, о смене работы.

Напомним, что народный депутат от фракции «Европейская солидарность» София Федына вместе с военнослужащей ВСУ обсуждали варианты смерти президента Владимира Зеленского после его визита к добровольцам в Золотом.

Фракция «Европейской солидарности» в парламенте заявляет, что начало уголовных производств за высказывания нардепа Софии Федыны является ограничением свободы слова и политическим преследованием.

Также Государственное бюро расследований подготовило проект подозрения депутату Софии Федыне из оппозиционной фракции «Европейская солидарность». Ее обвиняют в угрозах убийством президенту Владимиру Зеленскому (часть 1 статьи 346 Уголовного кодекса).