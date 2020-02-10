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Волонтерку Марусю Зверобой (настоящее имя Елена Беленькая) отпустили под личное обязательство, она должна носить электронный браслет. Ее подозревают в угрозе убийством президенту Владимиру Зеленскому.
Об этом заявили во время заседания Печерского райсуда Киева, пишет hromadske.
Сообщается, что во время заседания Маруся Зверобой заверила, что не сговаривалась с депутаткой от «Европейской Солидарности» Софией Фединой угрожать президенту Владимиру Зеленскому. По ее словам, они просто призвали его быть осторожным.
Зверобой обязали носить электронный браслет и сдать загранпаспорт. Мера пресечения действует до 9 апреля.
Также волонтерка должна по каждому требованию прибывать к следователю, прокурору или в суд, не выезжать за пределы Киева и Киевской области без разрешения, сообщать об изменении места жительства и в случае трудоустройства, о смене работы.
Напомним, что народный депутат от фракции «Европейская солидарность» София Федына вместе с военнослужащей ВСУ обсуждали варианты смерти президента Владимира Зеленского после его визита к добровольцам в Золотом.
Фракция «Европейской солидарности» в парламенте заявляет, что начало уголовных производств за высказывания нардепа Софии Федыны является ограничением свободы слова и политическим преследованием.
Также Государственное бюро расследований подготовило проект подозрения депутату Софии Федыне из оппозиционной фракции «Европейская солидарность». Ее обвиняют в угрозах убийством президенту Владимиру Зеленскому (часть 1 статьи 346 Уголовного кодекса).
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Волонтерку Марусю Зверобой (настоящее имя Елена Беленькая) отпустили под личное обязательство, она должна носить электронный браслет. Ее подозревают в угрозе убийством президенту Владимиру Зеленскому.
Об этом заявили во время заседания Печерского райсуда Киева, пишет hromadske.
Сообщается, что во время заседания Маруся Зверобой заверила, что не сговаривалась с депутаткой от «Европейской Солидарности» Софией Фединой угрожать президенту Владимиру Зеленскому. По ее словам, они просто призвали его быть осторожным.
Зверобой обязали носить электронный браслет и сдать загранпаспорт. Мера пресечения действует до 9 апреля.
Также волонтерка должна по каждому требованию прибывать к следователю, прокурору или в суд, не выезжать за пределы Киева и Киевской области без разрешения, сообщать об изменении места жительства и в случае трудоустройства, о смене работы.
Напомним, что народный депутат от фракции «Европейская солидарность» София Федына вместе с военнослужащей ВСУ обсуждали варианты смерти президента Владимира Зеленского после его визита к добровольцам в Золотом.
Фракция «Европейской солидарности» в парламенте заявляет, что начало уголовных производств за высказывания нардепа Софии Федыны является ограничением свободы слова и политическим преследованием.
Также Государственное бюро расследований подготовило проект подозрения депутату Софии Федыне из оппозиционной фракции «Европейская солидарность». Ее обвиняют в угрозах убийством президенту Владимиру Зеленскому (часть 1 статьи 346 Уголовного кодекса).