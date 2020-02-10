Николаевский городской голова Александр Сенкевич поручил директору Департамента жилищно-коммунального хозяйства Сергею Кореневу разобраться в ситуации с двойными платежками за коммунальные услуги.

Об этом шла речь сегодня, 10 февраля, на аппаратном совещании в мэрии Николаева, - передает корреспондент НикВести.

Городской голова сообщил, что к нему обращаются жители Николаева, которые получили в январе платежку с насчитанной от двух разных организаций платой за обслуживание их дома.

— Ко мне обращаются люди по поводу двойных платежек. До сих пор есть этот момент, он не улажен, потому что есть некоторые организации, у которых остаются между собой нерешенные вопросы. Сергей Николаевич, я вас прошу оперативно в этом вопросе разобраться. У меня есть пример, где одна организация продолжает оказывать услуги, а другая за какое-то время начислила. У нас было принято решение о том, что организации между собой должны разбираться самостоятельно, а у людей должна быть одна платежка. Пусть в суд друг на друга подают, пусть делают что угодно. Я просто хочу, чтобы в следующем месяце у нас не было таких платежек, в которых вспоминали о старых несуществующих долгах. Если бы люди не платили ни в одну организацию, то что тут поделаешь. А если люди платили в одну, а оказывала услугу другая – пускай они между собой разбираются, а люди в этом никак не страдают от этого, - сказал Александр Сенкевич, обращаясь к Сергею Кореневу.

Например, как сообщили жители Николаева в редакцию НикВести, услуги по обслуживанию многоэтажного жилого дома по улице Новостройной, 1 в Корабельном районе Николаеве до сентября 2018 года предоставляло коммунальное предприятие «ДЕЗ «Океан». С сентября 2018 на основании конкурса управляющих компаний коммунальные услуги начала предоставлять компания «Місто для людей Миколаїв». В апреле 2019 года жильцам от имени заместителя директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета Александра Репина сообщили о том, что их дом снова обслуживает ЖЭК «Океан». С тех пор жители получают сразу платежки за коммунальные услуги – от «Океана» и «Місто для людей Миколаїв».

Основываясь на обращении Александра Репина, которое было вывешено на доске объявлений в подъездах, жильцы дома перестали платить за услуги компании «Місто для людей Миколаїв» и начали платить по платежкам ЖЭКа «Океан». Отметим, что все это время «МДЛ» продолжали насчитывать долги за по факту не оказанную услугу, присылая свои «платежки» параллельно с официальными платежками Городского информационно-расчетного центра (ГИРЦ), который насчитывал плату за услуги «Океана».

Однако, в феврале жители дома по улице Новостройная, 1 получили официальную платежку от ГИРЦа за январь 2020, в которой уже указаны две обслуживающие компании: «ДЕЗ «Океан» и «Місто для людей», насчитавшее долг и штраф за несколько месяцев.