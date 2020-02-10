Волонтер Маруся Зверобой в зале суда обозвала Президента Владимира Зеленского «ссыклом».

Соответствующее видео в YouTube опубликовал телеканал «НАШ».

Как известно, сегодня, 10 февраля в Печерском районном суде Киева избирали меру пресечения Марусе Зверобой. Решением судьи, ее отпустили под личное обязательство носить электронный браслет.

После того, как судьи удалились в совещательную комнату, Зверобой перед журналистами высказала свое мнение о Владимире Зеленском.

— Я объективно считаю, что наш президент – ссыкло. И жду сюда потерпевшего. Вы, товарищ прокурор, первый. Второй, кого мы будем требовать - потерпевший и ему мало не покажется. Потому что президент главнокомандующий воюющей страны не должен обижаться на двух девочек за фразу: «Если ты будешь угрожать ветеранам – тебя подорвут». Хочу чтобы украинцы услышали, что отныне предупреждение президента – это статья. Он предупреждения считает угрозам. Я хочу его видеть, хочу видеть его глаза. Чего он ходит там у Папы Римского с броником?, – сказала она.

Напомним, что народный депутат от фракции «Европейская солидарность» София Федына вместе с военнослужащей ВСУ обсуждали варианты смерти президента Владимира Зеленского после его визита к добровольцам в Золотом.

Фракция «Европейской солидарности» в парламенте заявляет, что начало уголовных производств за высказывания нардепа Софии Федыны является ограничением свободы слова и политическим преследованием.

Также Государственное бюро расследований подготовило проект подозрения депутату Софии Федыне из оппозиционной фракции «Европейская солидарность». Ее обвиняют в угрозах убийством президенту Владимиру Зеленскому (часть 1 статьи 346 Уголовного кодекса).