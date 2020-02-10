Заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Александр Коваленко утвердил список объектов по реализации в Николаевской области проекта президента Украины Владимира Зеленского по строительству школ, детсадов и стадионов.

Соответствующее распоряжение №26-р было подписано 7 февраля и опубликовано на сайте Николаевской ОГА.

В список объектов попали школы, детские сады испортивые объектв в Вознесенске, Снигиревке, Николаеве, Баштанке. Список состоит из 15 объектов. Общая сумма, предусмотренная на эти объекты - 93,9 миллионов гривен, из которых 31,6 миллионов гривен - деньги местных бюджетов, еще 40 миллионов - средства областного бюджета Николаевщины, 22,3 миллиона гривен - деньги государственного бюджета

Отметим, что среди объектов «Большого строительства» Зеленского оказались объекты, которые начали делать в предыдущие годы. В частности, реконструкция школы №36 в Николаеве, которую официально завершили в 2019 году.

При этом, Николаевская ОГА не запланировала ремонт обрушившейся три года назад школы №1 в Новом Буге. Как известно, в июле 2017 года в школе в Новом Буге в Николаевской области обрушилось три этажа здания. Тогда учеников младшей школы перевели в помещения Новобугского педагогического колледжа, а старшую школу в помещения Новобугского колледжа Николаевского национального аграрного университета. В январе 2019 года стало известно, что руководство Новобугского педагогического колледжа отказывается продлевать договор аренды с Новобугской общеобразовательной школой №1 из-за предписаний Госпродпотребслужбы.

В октябре 2019 года экс-нардеп Тарас Креминь назвал ситуацию с Новобугской школой «притчей во языцех» чиновников Николаевской ОГА.

Кроме того, в перечень президентского «Большого строительства» попали несколько детских садов, которые ремонтировать начали еще в предыдущем году. Например, детсад №72, который находится в «Малой Коренихе», а также капремонты детских садов №87 и 60 в Николаеве.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил главам облгосадминистраций подготовить план с перечнем объектов и дорог, которые будут построены или отремонтированы в рамках программы «Большое строительство».