Артем Сытник

Николаевские нардепы от партии «Слуга народа» Александр Пасечный и Игорь Негулевский заявили, что требуют увольнения директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника из-за того, что он попал в реестр коррупционеров.

Об этом они заявили в комментарии корреспонденту НикВести.

По словам Александра Пасечного, Артема Сытника признали виновным в совершении административного правонарушения, и хоть это не является законной причиной для его увольнения, он должен понести политическую ответственность.

— Я поставил подпись по той причине, что это руководитель главного в нашей стране антикоррупционного органа и он попал в реестр коррупционеров. Вот и все. Я считаю, что должна быть политическая ответственность. У нас было много обсуждений, мы недовольны этим. Пусть суд признал нарушение административного характера было признанно судом, но мы этим недовольны. Несколько коллег наших ходили и собирали подписи. Ко мне лично Александр Дубинский не подходил. Я пока не собирался отзывать свою подпись. Давид Арахамия (глава фракции «Слуга Народа», – прим.) заявлял, что нет законных оснований для отстранения. Но так как мы идем в Европу, там подобные скандалы заканчиваются добровольной отставкой, – заявил Александр Пасечный.

В свою очередь Игорь Негулевский заявил, что Артем Сытник был назначен главой НАБУ еще при «старой власти», а потому не может работать на сегодняшний день. Он также отметил, что не собирается отзывать свою подпись.

— У меня такая позиция. Потому поставил подпись. Ну он еще «хорошо» себя вел и при старой власти, я не считаю, что он должен оставаться при новой власти. Я не собираюсь отзывать свою подпись. Подписи собирал Дубинский (Александр Дубинский, – прим.), – заявил Игорь Негулевский.

Напомним, на сайте Верховной Рады Украины размещен проект постановления об увольнении директора НАБУ, согласно которому 216 нардепов из партий «Слуга народа», «Оппозиционная платформа «За життя», «Батьківщина», «Европейская солидарность», групп «Доверие» и «За будущее» оставили свои подписи «За» данное решение. Среди подписавшихся оказались Александр Пасечный, Максим Дырдин и Игорь Негулевский.

Максим Дырдин Игорь Негулевский Александр Пасечный

В соответствии со статьей 6 закона о Национальном антикоррупционном бюро, в ряде случае по предложению не менее трети народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Радой может быть принято решение об увольнении директора Национального бюро по должности. Однако точку в этом вопросе может поставить только Президент Украины.

Стоит отметить, что причиной по которой нардепы стали требовать отставки главы НАБУ стало внесение его в реестр коррупционеров. Основанием для этого стало постановление Ровенского апелляционного суда, который не удовлетворил апелляционную жалобу защиты и признал его виновным в совершении административного правонарушения. Речь идет о нарушении установленных законом ограничений относительно получения подарков (часть 1 статьи 172-5 Кодекса об административных правонарушениях Украины).

В соответствии с законом Сытнику выписали штраф в размере двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 3 тысячи 400 гривен с конфискацией подарков в доход государства.

Сам Артем Сытник пытался убедить депутатов, что его дело является политическим заказом.

В свою очередь глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что руководство фракции не поддерживает отставку Артема Сытника. По его словам, на данный момент нет официальных оснований для освобождения Сытника от должности. Давид Арахамия также отметил, что в законе есть 6 оснований для увольнения директора НАБУ и ни под один из них случай с Артемом Сытником не подпадает.

Отметим, что сегодня, 10 февраля послы стран Большой семерки заявили сегодня в Twitter, что избрание и увольнение глав НАБУ и САП должно происходить в соответствии с законодательством, и чтобы законы одинаково применялись ко всем институциям.