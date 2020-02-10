Представитель инвестора завода «Океан» Василия Капацыны адвокат Сергей Панченко заявил о нарушениях законодательства при аресте имущества предприятия.

Об этом он рассказал в комментарии НикВести.

Сергей Панченко рассказал, что судье Печерского районного суда Киева понадобилось 10 минут, чтобы арестовать имущественный комплекс николаевского судостроительного завода «Океан».

— В протоколе судебного заседания от 13 янврая 2020 года, в котором было рассмотрено и удовлетворено ходатайство старшего прокурора группы прокуроров Офиса генерального прокурора С.А.Гончаренко, зафиксировано четкое время и обстоятельства рассмотрения ходатайства. А именно, как следует из документа, суд рассмотрел заявление прокурора без присутствия самого прокурора, и чтобы разобраться в невероятно сложном деле, суду хватило 10 минут: в 18-30 суд ушел в совещательную комнату, в 18-40 – вышел с решением. Как адвокат я не могу комментировать решение суда, но 10 минут на рассмотрение ареста такого объекта, как судостроительный завод, причем на едином основании – на данных допроса фигуранта ряда уголовных дел Игоря Игнатова, - позволяет считать решение Печерского суда необоснованным. Тем более, что оно было принято без возможности уточнить детали дела, ни у прокурора (который не явился в заседание), ни у собственника имущества (которого не уведомили и не пригласили на заседание), - сказал Сергей Панченко.

Также адвокат поставил под сомнение соблюдение законной процедуры, по которой запись об аресте была внесена в государственный реестр имущественных прав на недвижимое имущество.

— В 19:27, 13 января 2020 года, то есть, менее чем через час после того, как судья вышел из совещательной комнаты, регистратор, которая находится на другом конце Киева, начала вносить информацию об аресте в реестр имущественных прав. Но как регистратор узнала про решение суда? По телефону? Почему регистрационные действия осуществлялись во вне рабочее время? Кто доставил ей решение суда? По Закону, это должен был сделать прокурор С.А.Гончаренко. Но его не было в заседании. Может быть, он приехал в суд позже и привез текст решения регистратору? Но расписка С.А.Гончаренко о том, что он забрал определение суда об аресте – не содержит ни даты, ни времени, ни полных реквизитов решения суда, которое он якобы забрал. Даже если допустить, что прокурор лично забрал решение суда, ему бы понадобилось время, чтобы добраться к офису регистратора. Мы обоснованно подозреваем, что регистратор внесла записи об аресте имущества завода «Океан» с нарушением процедуры. Ведь по состоянию на четверг, 6 февраля 2020 года (на 25-тые сутки после начала регистрационных действий!), в реестре имущественных прав в записях об аресте – отсутствовали сканкопии решения суда. Если бы прокурор привез документ, регистратор была бы обязана отсканировать его и загрузить в реестр. А если судебного решения не было, регистратор должна была проверить наличие такого решения в реестре судебных решений. Но текст решения появился в реестре только 17 числа, на 4-тые сутки после того, как регистратор сделала записи об аресте. Все это свидетельствует о том, что арест имущества завода «Океан» был спланированной атакой, которую рейдеры осуществили руками прокуроров ОГП, суда и регистратора. Причем, они настолько спешили, что пошли на очевидное нарушение Закона. Тот, кто придумал и реализовал эту атаку – сегодня уже не сможет ничего сделать задним числом, чтобы спрятать концы в воду. Мы будем просить руководство ОГП и Министерства юстиции дать правовую оценку очевидно незаконным действиям их сотрудников, - заявил адвокат.

Ранее сообщалось, что Василий Капацына заявил, что дело об аресте предприятия ведет бывший заместитель прокурора Николаевской области Александр Белоус.

Как известно, 13 января Печерский районный суд Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры наложил арест на имущественный комплекс Николаевского судостроительного завода «Океан». Как сообщала пресс-служба Офиса Генерального прокурора, такое решение было принято в рамках уголовного производства по факту доведения до банкротства и незаконного завладения имуществом предприятия. Василий Капацына ранее заявлял о 6 иностранных контрактах, реализация которых оказалась под угрозой из-за ареста имущества предприятия.

Напомним, Василий Капацына выступил с трибуны сессии Николаевского горсовета и призвал руководство страны прекратить давление на предприятие и не мешать в его развитии. Василий Капацына также заявил, что дело об аресте предприятия лопнет как мыльный пузырь.

Депутаты Николаевского городского совета обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой взять на личный контроль вопрос с арестом завода «Океан».