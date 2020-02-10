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В Николаеве прохожие избили мужчину, который ранил ножом незнакомца, разнимать драку пришлось спецназовцам.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
Так, вчера, 9 февраля, вечером, люди сообщили в полицию о массовой драке в районе перекрестка улицы Бузника и проспекта Центрального. На месте, полицейские роты полиции особого назначения увидели, как несколько парней бьют лежащего на земле мужчину.
После того, как полицейские прекратили драку удалось выяснить, что пострадавшим является 39-летний николаевец, который сам только что ранил ножом прохожего. Граждане, которые стали свидетелями драки, вызвали раненому скорую, а обидчика решили проучить.
— Оба мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавший увидел незнакомца, который играл с раскладным ножом, и приказал ему спрятать нож. Тот требование проигнорировал, из-за чего возник конфликт, а в результате и драка. Врачи диагностировали у раненого непроникающую резаную рану плеча. За медицинской помощью обратился и второй участник драки. Относительно своего избиения он также обратился с заявлением в полицию. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Правоохранители изъяли орудие преступления - нож со следами крови и другие вещественные доказательства, - сообщили в полиции.
По данному факту следователи Заводского отдела полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 125 УК Украины «Умышленное легкое телесное повреждение». Ожидаются результаты ряда экспертиз. Согласно их выводам будут приниматься дальнейшие процессуальные действия.
Напомним, ранее в Николаеве группа несовершеннолетних в балаклавах и с ножами пришла к дому местного жителя и начала с ним конфликт, в ходе которого подростки открыли стрельбу в воздух.
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«Океан», як тест на місцевий патріотизм, ціна «дешевого» тепла та тімбілдинг «Слуг народу»Станислав Мартиросов
В Николаеве прохожие избили мужчину, который ранил ножом незнакомца, разнимать драку пришлось спецназовцам.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
Так, вчера, 9 февраля, вечером, люди сообщили в полицию о массовой драке в районе перекрестка улицы Бузника и проспекта Центрального. На месте, полицейские роты полиции особого назначения увидели, как несколько парней бьют лежащего на земле мужчину.
После того, как полицейские прекратили драку удалось выяснить, что пострадавшим является 39-летний николаевец, который сам только что ранил ножом прохожего. Граждане, которые стали свидетелями драки, вызвали раненому скорую, а обидчика решили проучить.
— Оба мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавший увидел незнакомца, который играл с раскладным ножом, и приказал ему спрятать нож. Тот требование проигнорировал, из-за чего возник конфликт, а в результате и драка. Врачи диагностировали у раненого непроникающую резаную рану плеча. За медицинской помощью обратился и второй участник драки. Относительно своего избиения он также обратился с заявлением в полицию. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Правоохранители изъяли орудие преступления - нож со следами крови и другие вещественные доказательства, - сообщили в полиции.
По данному факту следователи Заводского отдела полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 125 УК Украины «Умышленное легкое телесное повреждение». Ожидаются результаты ряда экспертиз. Согласно их выводам будут приниматься дальнейшие процессуальные действия.
Напомним, ранее в Николаеве группа несовершеннолетних в балаклавах и с ножами пришла к дому местного жителя и начала с ним конфликт, в ходе которого подростки открыли стрельбу в воздух.