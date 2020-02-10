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Прокуратура Луганской области начала уголовное производство по факту принудительной «паспортизации» украинцев на оккупированных территориях региона.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
«Согласно материалам СБУ, первые лица администрации «ЛНР», контролируемой Российской Федерацией, проводят насильственную политику в отношении принудительного получения гражданами Украины на временно оккупированной территории Луганской области так называемых паспортов гражданина «ЛНР», — говорится в сообщении.
По предварительным данным Офиса Генпрокурора, паспорта «ЛНР» получили более 200 тысяч человек Указанные действия квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Также в прокуратуре отметили, что такие действия противоречат требованиям Женевской конвенции.
Ранее сообщалось, что представители так называемой «ЛНР» перешли мост в Станице Луганской и под видом СЦКК (Совместного центра по контролю и координации прекращения огня) дежурят на подконтрольном Украине берегу.
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Прокуратура Луганской области начала уголовное производство по факту принудительной «паспортизации» украинцев на оккупированных территориях региона.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
«Согласно материалам СБУ, первые лица администрации «ЛНР», контролируемой Российской Федерацией, проводят насильственную политику в отношении принудительного получения гражданами Украины на временно оккупированной территории Луганской области так называемых паспортов гражданина «ЛНР», — говорится в сообщении.
По предварительным данным Офиса Генпрокурора, паспорта «ЛНР» получили более 200 тысяч человек Указанные действия квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Также в прокуратуре отметили, что такие действия противоречат требованиям Женевской конвенции.
Ранее сообщалось, что представители так называемой «ЛНР» перешли мост в Станице Луганской и под видом СЦКК (Совместного центра по контролю и координации прекращения огня) дежурят на подконтрольном Украине берегу.