Прокуратура Луганской области начала уголовное производство по факту принудительной «паспортизации» украинцев на оккупированных территориях региона.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

«Согласно материалам СБУ, первые лица администрации «ЛНР», контролируемой Российской Федерацией, проводят насильственную политику в отношении принудительного получения гражданами Украины на временно оккупированной территории Луганской области так называемых паспортов гражданина «ЛНР», — говорится в сообщении.

По предварительным данным Офиса Генпрокурора, паспорта «ЛНР» получили более 200 тысяч человек Указанные действия квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Также в прокуратуре отметили, что такие действия противоречат требованиям Женевской конвенции.

Ранее сообщалось, что представители так называемой «ЛНР» перешли мост в Станице Луганской и под видом СЦКК (Совместного центра по контролю и координации прекращения огня) дежурят на подконтрольном Украине берегу.