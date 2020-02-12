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Народному депутату от «Европейской солидарности» Софии Федыне сообщили о подозрении в угрозе убийством Президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Напомним, что народный депутат от фракции «Европейская солидарность» София Федына вместе с военнослужащей ВСУ обсуждали варианты смерти президента Владимира Зеленского после его визита к добровольцам в Золотом.
Сегодня, 12 февраля, прокуроры в помещении ГБР сообщили о подозрении в угрозе убийством главе государства согласно ч. 2 ст. 28 (Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ч. 1 ст. 346 (Угроза или насилие относительно государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины.
В случае доказательства вины подозреваемой грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до пяти лет.
Напомним, волонтера Марусю Звиробой отпустили под личное обязательство, она должна носить электронный браслет. В зале суда она обозвала Президента Владимира Зеленского «ссыклом».
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Народному депутату от «Европейской солидарности» Софии Федыне сообщили о подозрении в угрозе убийством Президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Напомним, что народный депутат от фракции «Европейская солидарность» София Федына вместе с военнослужащей ВСУ обсуждали варианты смерти президента Владимира Зеленского после его визита к добровольцам в Золотом.
Сегодня, 12 февраля, прокуроры в помещении ГБР сообщили о подозрении в угрозе убийством главе государства согласно ч. 2 ст. 28 (Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ч. 1 ст. 346 (Угроза или насилие относительно государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины.
В случае доказательства вины подозреваемой грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до пяти лет.
Напомним, волонтера Марусю Звиробой отпустили под личное обязательство, она должна носить электронный браслет. В зале суда она обозвала Президента Владимира Зеленского «ссыклом».