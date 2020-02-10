В понедельник, 10 февраля, вооруженные формирования РФ 4 раза нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Противник вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи Красногоровки, Павлополя, в районе Орехово и Хутора Вольный.

На всех трех участках разведения сил и средств ситуация остается стабильной, режим «тишина» соблюдается.

Ранее сообщалось, что в Луганской области боевики проводят принудительную «паспортизацию».