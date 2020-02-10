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Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющего обязанности председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации. Им стал заместитель экс-губернатора Виталий Федорив.
Об этом говорится в Указе Президента Украины № 44/2020.
По информации местных СМИ, Виталий Федорив работал в Ивано-Франковской ОГА с 2001 по 2007 год. После увольнения работал в КРУ и ГФС. Вернулся в облгосадминистрацию в 2017 году на должность замначальника облздрава. В 2018 был назначен заместителем главы ОГА.
Напомним, 5 февраля Владимир Зеленский освободил Дениса Шмыгаля с должности председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации.
Ранее сообщалось также, что профильный комитет Верховной Рады планирует одобрить назначение Дениса Шмыгаля на должность вице-премьера и министра развития общин и территорий Украины.
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющего обязанности председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации. Им стал заместитель экс-губернатора Виталий Федорив.
Об этом говорится в Указе Президента Украины № 44/2020.
По информации местных СМИ, Виталий Федорив работал в Ивано-Франковской ОГА с 2001 по 2007 год. После увольнения работал в КРУ и ГФС. Вернулся в облгосадминистрацию в 2017 году на должность замначальника облздрава. В 2018 был назначен заместителем главы ОГА.
Напомним, 5 февраля Владимир Зеленский освободил Дениса Шмыгаля с должности председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации.
Ранее сообщалось также, что профильный комитет Верховной Рады планирует одобрить назначение Дениса Шмыгаля на должность вице-премьера и министра развития общин и территорий Украины.