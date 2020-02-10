Власти Ирана пригласили секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова в Тегеран для совместного расследования авиакатастрофы самолета «Международных авиалиний Украины».

Об этом сообщает IRNA.

Сообщается, что в понедельник, 10 февраля, секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Шамхани провел телефонный разговор с Даниловым.

— Пригласил своего коллегу приехать в Иран для совместного рассмотрения вопроса (авиакатастрофы самолета МАУ в Тегеране - прим.). Проведение технических оценок сможет помочь завершить дело в экспертной, неполитизированной обстановке, - заявил Али Шахмани.

Отмечается, что Данилов призвал Иран «ускорить расследование трагедии».

Напомним, ранее Алексей Данилов заявил, что Украина ожидает от иранской стороны соблюдения всех международных требований и полном расследовании авиакатастрофы самолета Boeing украинской компании «Международные авиалинии Украины», который разбился 8 января 2020 в Иране.