Министр инфраструктуры Владислав Криклий предложил венгерскому лоукостеру «Wizz Air» выйти на рынок внутренних авиаперевозок Украины.

Об этом говорится на сайте Министерства инфраструктуры.

— Владислав Криклий предложил Джозефу Варади (исполнительный директор Wizz Air - ред.) активизировать диалог по выходу компании Wizz Air на рынок внутренних авиаперевозок и сообщил, что Украина рассчитывает на подписание Соглашения об открытом небе с ЕС в ближайшей перспективе, - говорится в сообщении.

Министр напомнил, что в планах украинского правительства - увеличить пассажиропоток на внутренних авиарейсах и модернизировать региональные аэропорты. Он добавил, что Верховная Рада может отменить НДС для авиаперевозок внутри страны.

Глава «Wizz Air» со своей стороны отметил, что компания готова к конструктивному диалогу.

Как сообщалось, директор коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна заявил, что уже в четверг, 13 февраля начнется продажа билетов по новому направлению из Николаевского аэропорта.