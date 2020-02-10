|Скорость ветра:
|11 м/с
|Восход солнца:
|07:03
|Заход солнца:
|17:09
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|07:17
|Заход солнца:
|17:07
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.35 грн
|24.7 грн
|EUR
|26.55 грн
|27.05 грн
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что не наблюдает никакой подготовки к встрече лидеров «нормандской четверки» (Украины, Германии, Франции и России).
Об этом пишет Reuters.
— Я уверен, что когда лидеры говорят, что они встретятся в апреле, то они встретятся… Чего я не вижу, так это подготовки, — заявил Вадим Пристайко журналистам во время визита в Италию.
По его словам, до нормандского саммита, который состоялся в декабре 2019 года в Париже, начали готовиться за полгода.
— У нас осталось два месяца, и я не видел никакой подготовки. Возможно, это будет намного быстрее, чем в прошлый раз, и, возможно, мы добьемся гораздо большего прогресса. Мне жаль, но я в этом сомневаюсь, — сказал Вадим Пристайко.
Напомним, 9 декабря 2019 года в Париже состоялась встреча лидеров нормандской четверки: Владимира Зеленского (Украина), Владимира Путина (Россия), Ангелы Меркель (Германия) и Эммануэля Макрона (Франция). Тогда Владимир Зеленский согласился утвердить особый статус Донбасса на постоянной основе, а также обмен пленными в формате «всех согласованных на всех согласованных».
Следующую встречу лидеры договорились провести в апреле 2020 года.
|
«Океан», як тест на місцевий патріотизм, ціна «дешевого» тепла та тімбілдинг «Слуг народу»Станислав Мартиросов
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что не наблюдает никакой подготовки к встрече лидеров «нормандской четверки» (Украины, Германии, Франции и России).
Об этом пишет Reuters.
— Я уверен, что когда лидеры говорят, что они встретятся в апреле, то они встретятся… Чего я не вижу, так это подготовки, — заявил Вадим Пристайко журналистам во время визита в Италию.
По его словам, до нормандского саммита, который состоялся в декабре 2019 года в Париже, начали готовиться за полгода.
— У нас осталось два месяца, и я не видел никакой подготовки. Возможно, это будет намного быстрее, чем в прошлый раз, и, возможно, мы добьемся гораздо большего прогресса. Мне жаль, но я в этом сомневаюсь, — сказал Вадим Пристайко.
Напомним, 9 декабря 2019 года в Париже состоялась встреча лидеров нормандской четверки: Владимира Зеленского (Украина), Владимира Путина (Россия), Ангелы Меркель (Германия) и Эммануэля Макрона (Франция). Тогда Владимир Зеленский согласился утвердить особый статус Донбасса на постоянной основе, а также обмен пленными в формате «всех согласованных на всех согласованных».
Следующую встречу лидеры договорились провести в апреле 2020 года.