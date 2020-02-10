Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что не наблюдает никакой подготовки к встрече лидеров «нормандской четверки» (Украины, Германии, Франции и России).

Об этом пишет Reuters.

— Я уверен, что когда лидеры говорят, что они встретятся в апреле, то они встретятся… Чего я не вижу, так это подготовки, — заявил Вадим Пристайко журналистам во время визита в Италию.

По его словам, до нормандского саммита, который состоялся в декабре 2019 года в Париже, начали готовиться за полгода.

— У нас осталось два месяца, и я не видел никакой подготовки. Возможно, это будет намного быстрее, чем в прошлый раз, и, возможно, мы добьемся гораздо большего прогресса. Мне жаль, но я в этом сомневаюсь, — сказал Вадим Пристайко.

Напомним, 9 декабря 2019 года в Париже состоялась встреча лидеров нормандской четверки: Владимира Зеленского (Украина), Владимира Путина (Россия), Ангелы Меркель (Германия) и Эммануэля Макрона (Франция). Тогда Владимир Зеленский согласился утвердить особый статус Донбасса на постоянной основе, а также обмен пленными в формате «всех согласованных на всех согласованных».

Следующую встречу лидеры договорились провести в апреле 2020 года.