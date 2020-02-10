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Вице-президент Еврокомиссии Вера Йоурова заявила, что поменялась бы местами с президентом РФ Владимиром Путиным и вернула бы Крым Украине.
Об этом шла речь в ее видеоинтервью, опубликованном на сайте партии «Альянс либералов и демократов за Европу».
Во время интервью Вере Йоуровой завали короткие вопросы, одним из которых был: «С каким политиком Вы бы поменялись местами на один день?».
— Я думаю, что я бы переехала в Москву и заменила Владимира Владимировича Путина. Если бы у меня был один день, я бы вернула Крым назад Украине, — ответила вице-президент Еврокомиссии.
Вера Йоурова — чешский политик, министр регионального развития, европейский комиссар по вопросам юстиции, прав потребителей и гендерного равенства в комиссии Юнкера. 10 сентября 2019 года вошла в должности заместителя председателя Европейской комиссии фон дер Ляйен, со сферой ответственности в области политики сохранения европейских ценностей и транспарентности. В 2019 году журнал Time включил Йоурову в число 100 самых влиятельных людей мира в связи с ее участием в проведении через Европейский парламент общего регламента по защите данных.
Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что вопрос с Крымом в составе РФ закрыт и возврата к прошлому не существует.
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Вице-президент Еврокомиссии Вера Йоурова заявила, что поменялась бы местами с президентом РФ Владимиром Путиным и вернула бы Крым Украине.
Об этом шла речь в ее видеоинтервью, опубликованном на сайте партии «Альянс либералов и демократов за Европу».
Во время интервью Вере Йоуровой завали короткие вопросы, одним из которых был: «С каким политиком Вы бы поменялись местами на один день?».
— Я думаю, что я бы переехала в Москву и заменила Владимира Владимировича Путина. Если бы у меня был один день, я бы вернула Крым назад Украине, — ответила вице-президент Еврокомиссии.
Вера Йоурова — чешский политик, министр регионального развития, европейский комиссар по вопросам юстиции, прав потребителей и гендерного равенства в комиссии Юнкера. 10 сентября 2019 года вошла в должности заместителя председателя Европейской комиссии фон дер Ляйен, со сферой ответственности в области политики сохранения европейских ценностей и транспарентности. В 2019 году журнал Time включил Йоурову в число 100 самых влиятельных людей мира в связи с ее участием в проведении через Европейский парламент общего регламента по защите данных.
Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что вопрос с Крымом в составе РФ закрыт и возврата к прошлому не существует.