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Президент США Дональд Трамп предрек конец эпидемии нового типа коронавируса 2019-nCoV.
Об этом сообщает CNN.
По словам Трампа, эпидемия коронавируса сойдет на нет в апреле.
— Вообще говоря, жара убивает этот тип вируса. Это было бы хорошо, - сказал Дональд Трамп.
Также он отметил, что Китай «хорошо справляется» с коронавирусом, несмотря на распространение болезни и рост числа летальных случаев.
Ранее сообщалось, что распространение китайского коронавируса будет стоить глобальной экономике более 280 миллиардов долларов в первом квартале 2020 года, что положит конец непрерывному росту мирового ВВП, продолжавшемуся 43 квартала подряд.
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Президент США Дональд Трамп предрек конец эпидемии нового типа коронавируса 2019-nCoV.
Об этом сообщает CNN.
По словам Трампа, эпидемия коронавируса сойдет на нет в апреле.
— Вообще говоря, жара убивает этот тип вируса. Это было бы хорошо, - сказал Дональд Трамп.
Также он отметил, что Китай «хорошо справляется» с коронавирусом, несмотря на распространение болезни и рост числа летальных случаев.
Ранее сообщалось, что распространение китайского коронавируса будет стоить глобальной экономике более 280 миллиардов долларов в первом квартале 2020 года, что положит конец непрерывному росту мирового ВВП, продолжавшемуся 43 квартала подряд.