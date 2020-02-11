Президент США Дональд Трамп предрек конец эпидемии нового типа коронавируса 2019-nCoV.

Об этом сообщает CNN.

По словам Трампа, эпидемия коронавируса сойдет на нет в апреле.

— Вообще говоря, жара убивает этот тип вируса. Это было бы хорошо, - сказал Дональд Трамп.

Также он отметил, что Китай «хорошо справляется» с коронавирусом, несмотря на распространение болезни и рост числа летальных случаев.

Ранее сообщалось, что распространение китайского коронавируса будет стоить глобальной экономике более 280 миллиардов долларов в первом квартале 2020 года, что положит конец непрерывному росту мирового ВВП, продолжавшемуся 43 квартала подряд.