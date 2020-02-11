В понедельник, 10 февраля, лидер правящей партии «Христианско-демократический союз Германии» Аннеґрет Крамп-Карренбауэр заявила, что отказывается от планов по плавной передаче власти и не намерена выдвигаться на пост нового канцлера Германии на грядущих выборах 2021 года.

Об этом сообщает агентство Deutsche Presse-Agentur.

Крамп-Карренбауэр заявила, что ее решение не баллотироваться и вскоре отказаться от руководства ХДС не было спонтанным.

— Это решение уже давно созревает и растет во мне, — сказала Аннеґрет Крамп-Карренбауэр в комментарии журналистам

Также она добавила, что разделение постов кандидата в канцлеры и лидера ХДС — шаг, поддержанный действующим канцлером Ангелой Меркель — было ошибкой.

— Открытый вопрос о кандидатуре канцлера ослабляет ХДС в то время, когда политика в Германии зависит от сильного ХДС, — отметила Аннеґрет Крамп-Карренбауэр.

Крамп-Карренбауэр утверждает, что возглавлять партию и быть ее кандидатом на выборах 2021 года должен один и тот же человек. По словам политика, она останется лидером партии до тех пор, пока партийная конференция не решит, кто должен попытаться заменить Меркель. Крамп-Карренбауэр также объявила, что она останется министром обороны Германии по просьбе Меркель.

Меркель, комментируя это решение своей вероятной наследницы, заявила, что приняла его Аннеґрет Крамп-Карренбауэр «с величайшим уважением».

— Но я бы также сказала, что сожалею об этом, — добавила Ангела Меркель.

Меркель указала на успехи Крампа-Карренбауэра в качестве лидера ХДС, отметив улучшение сотрудничества с ХСС. Там были «значительные трудности», сказал канцлер.

Отметим, что это заявление было сделано Крамп-Карренбауэр на фоне политического кризиса в одной из 16 суверенных земель ФРГ — Тюрингии. С 2014 года пост премьер-министра занимал Бодо Рамелов — член партии “Левые”. Однако на недавних выборах члены партии ХДС совместно с ультраправой “Альтернативной для Германии” поддержали кандидата либеральной Свободно-демократической партии — Томаса Кеммериха.

Крамп-Карренбауэр и Меркель оба резко раскритиковали избрание Томаса Кеммериха. В частности, Крамп-Карренбауэр сказал высокопоставленным партийным деятелям, что существует «необъяснимая связь» между некоторыми членами ХДС, ультраправой «АдГ» и СДП. На Крамп-Карренбауэр оказывалось давлением из-за ее отказа сотрудничать с обеими сторонами. Разобраться с ситуацией потенциальный канцлер так и не смогла.

Напомним, ранее Канцлер Германии Ангела Меркель засомневалась в том, что ее преемница на посту лидера Христианско-демократического союза (ХДС) и претендент на пост канцлера Аннегрет Крамп-Карренбауэр справится со своими обязанностями.