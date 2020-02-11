Андрей Ермак не получает зарплату за выполнение поручений президента на должности советника Владимира Зеленского.

Об этом говорится в ответе на запрос «Нового времени» в Государственное управление делами.

«Государственное управление делами не осуществляет начисление заработной платы Сергею Шефиру, Андрею Ермаку, Александру Качуру и Олегу Устенко», — отмечает госорган.

В мае Владимир Зеленский назначил их в качестве внештатных советников, соответствующими указами.

При этом, у Президента заработную плату получает другой советник — украинский дипломат Руслан Демченко. За полгода на Банковой его зарплата выросла втрое. Сразу после назначения он получал 33 тысячи гривен, в октябре уже — 55 тысяч, в ноябре — 75 тысяч, а в декабре — 92 тысячи.

Дополнительно за период работы у Владимира Зеленского, Руслану Демченко выделили 33 тысячи на оздоровление и еще 46 тысяч на «решение бытовых вопросов». При этом, за период работы в Офисе, из доходов советника президента высчитали более 100 тысяч гривен налогов.

Советницы главы Николаевской облгосадминистрации Александра Стадника Марина Волошенюк и Алла Мочалова получили за декабрь по 40 тысяч гривен зарплаты.