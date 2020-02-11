Правоохранители установили заказчика поджога автомобиля львовского корреспондента «Радио Свобода» Галины Терещук.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Как известно, автомобиль подожгли ночью, 30 января, во Львове.

В совершении преступления подозревается ранее судимый львовянин, известный в криминальном мире по контрабандных схемах и хищениях топлива из Львовской железной дороги. Кроме того, по мнению следствия, к совершению указанного преступления, вероятно, причастен работник Франковского отдела полиции ГУНП во Львовской области, который в сговоре с инициатором, подыскивал исполнителя, подстрекал его к совершению преступления и передавал деньги за выполненную «работу». Ему заочно сообщено о подозрении и объявлено в розыск.

— Сейчас решается вопрос о направлении в суд ходатайства об избрании вероятном заказчику меры пресечения в виде содержания под стражей, а работнику полиции - ходатайство о предоставлении разрешения на задержание и доставку в суд с целью рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей, - сказано в сообщении.

Предварительная правовая квалификация данного преступления по части 2 статьи 347-1 (умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста) УК Украины. Следственные действия в указанном уголовном производстве осуществляли прокуроры совместно со следователями и оперативными работниками Управления СБУ во Львовской области.

Напомним, 6 февраля в Одессе задержали подозреваемого в поджоге им оказался 19-летний студент «Львовской политехники». Галицкий районный суд Львова отправил его под круглосуточный домашний арест