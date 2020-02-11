В Николаеве, 14 февраля, в День Святого Валентина можно будет пожениться или подать заявление о государственной регистрации брака до полуночи.

Об этом сообщает Южное межрегиональное управление Министерства юстиции.

В ведомстве отмечают, что отделы государственной регистрации актов гражданского состояния Южного межрегионального управления Министерства юстиции, которые стали участниками акции «Любовь вне времени-2020», 14 февраля будут работать с 9.00 до 24.00.

В Николаеве с 9 утра и до полуночи будут работать Николаевский городской отдел государственной регистрации актов гражданского состояния по улице Шоссейная, 11 и Центральный районный отдел государственной регистрации актов гражданского состояния по адресу переулок Курьерский, 7.

Напомним, 7 февраля, в Николаевском художественном русском драматическом театре ко Дню святого Валентина открылась выставка николаевских фотохудожников под названием «Я вижу любовь».