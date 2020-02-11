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Верховная Рада найдет механизм для закрепления «формулы Штайнмайера» в украинском законодательстве до следующего саммита «нормандской четверки».
Об этом заявил глава парламента Дмитрий Разумков в эфире телеканала «Наш», передает Громадське.
Он напомнил, что в ближайшие несколько недель депутаты будут заняты рассмотрением законопроекта о рынке земли, поэтому могут возникнуть трудности, если механизмом для закрепления «формулы Штайнмайера» будет законопроект.
— Если мы говорим о рассмотрении законопроекта, выходить из него и заходить в другой, пока не принято решение по этому, действительно невозможно. Но есть другие механизмы... Я думаю, что задержки Верховной Радой Украины для обеспечения интересов государства и возвращения временно оккупированных территорий, деоккупации и реинтеграции Донбасса точно не будет, – сказал Дмитрий Разумков.
Напомним, пятый президент Украины и действующий народный депутат Петр Порошенко заявил, что что мир на Донбассе не удастся обеспечить формулой «Штайнмайера».
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Верховная Рада найдет механизм для закрепления «формулы Штайнмайера» в украинском законодательстве до следующего саммита «нормандской четверки».
Об этом заявил глава парламента Дмитрий Разумков в эфире телеканала «Наш», передает Громадське.
Он напомнил, что в ближайшие несколько недель депутаты будут заняты рассмотрением законопроекта о рынке земли, поэтому могут возникнуть трудности, если механизмом для закрепления «формулы Штайнмайера» будет законопроект.
— Если мы говорим о рассмотрении законопроекта, выходить из него и заходить в другой, пока не принято решение по этому, действительно невозможно. Но есть другие механизмы... Я думаю, что задержки Верховной Радой Украины для обеспечения интересов государства и возвращения временно оккупированных территорий, деоккупации и реинтеграции Донбасса точно не будет, – сказал Дмитрий Разумков.
Напомним, пятый президент Украины и действующий народный депутат Петр Порошенко заявил, что что мир на Донбассе не удастся обеспечить формулой «Штайнмайера».