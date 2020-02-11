Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в партии «Слуга народа» пройдет «чистка» от депутатов, которые «зашкварились».

Об этом он заявил в интервью, отрывок которого опубликовала пресс-служба Офис президента.

По его словам, он чувствует личную ответственность за тех нардепов от партии «Слуга народа», которые стали участниками громких скандалов.

— Мы должны сделать все, что обещали сделать. Если депутат от партии «Слуга Народа» «зашкварился» я ощущаю на себе эту вину, потому что этот человек в партии. Но, мы не можем проконтролировать всех депутатов. Я это говорил, всех мажоритарщиков мы не могли проверить. Мы говорили, что будет очищение и мы должны это делать, – заявил Владимир Зеленский.

Напомним, Народный депутат от «Слуги народа» Богдан Яременко во время работы в сессионном зале Парламента переписывался в онлайн-сети знакомств.

В СМИ появилась информация, что нардеп фракции «Слуга народа» Роман Иванисов был задержан в 1995 году и отбывал по решению суда наказание в виде лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней в исправительных колониях общего режима. В ноябре 2019 года Роман Иванисов принял решение приостановить свое членство во фракции «Слуга народа» на время проверки обнародованной в СМИ информации о том, что он был судим за изнасилование.

Журналисты сфотографировали переписку народного депутата от партии «Слуга народа» Вячеслава Медяника, где он обещал своему собеседнику решить вопросы, которые могут быть связаны с Николаевским судостроительным заводом «Океан» и очередной попыткой заблокировать его работу с помощью Генпрокуратуры.