Главным куратором украинского направления в политике Кремля является замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт РБК-Украина.

По его словам, Козак на новой должности «занимается и будет продолжать заниматься украинскими делами».

— Точная формулировка будет в распределении обязанностей, которые пока не формализованы, - добавил Дмитрий Песков.

Он также положительно ответил на вопрос, стал ли Козак главным сотрудником администрации президента, который будет заниматься украинской тематикой. В то же время он подчеркнул, что указ об отставке бывшего главного куратора Владислава Суркова до сих пор не подписан.

Отметим, ранее Козака связывали с приднестровским направлением, также он был ответственным за экономическую ситуацию в оккупированных частях Донецкой и Луганской областей.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента и назначил на его место Андрея Ермака.