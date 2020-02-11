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Главным куратором украинского направления в политике Кремля является замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт РБК-Украина.
По его словам, Козак на новой должности «занимается и будет продолжать заниматься украинскими делами».
— Точная формулировка будет в распределении обязанностей, которые пока не формализованы, - добавил Дмитрий Песков.
Он также положительно ответил на вопрос, стал ли Козак главным сотрудником администрации президента, который будет заниматься украинской тематикой. В то же время он подчеркнул, что указ об отставке бывшего главного куратора Владислава Суркова до сих пор не подписан.
Отметим, ранее Козака связывали с приднестровским направлением, также он был ответственным за экономическую ситуацию в оккупированных частях Донецкой и Луганской областей.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента и назначил на его место Андрея Ермака.
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Главным куратором украинского направления в политике Кремля является замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт РБК-Украина.
По его словам, Козак на новой должности «занимается и будет продолжать заниматься украинскими делами».
— Точная формулировка будет в распределении обязанностей, которые пока не формализованы, - добавил Дмитрий Песков.
Он также положительно ответил на вопрос, стал ли Козак главным сотрудником администрации президента, который будет заниматься украинской тематикой. В то же время он подчеркнул, что указ об отставке бывшего главного куратора Владислава Суркова до сих пор не подписан.
Отметим, ранее Козака связывали с приднестровским направлением, также он был ответственным за экономическую ситуацию в оккупированных частях Донецкой и Луганской областей.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента и назначил на его место Андрея Ермака.