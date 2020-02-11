Президент США Дональд Трамп предлагает создать «самые мощные» ядерные силы в мире, по истечению срока действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений СНВ-3.

Об этом он заявил на встрече с губернаторами штатов, пишут #Буквы.

Срок действия договора истекает в начале 2021 года.

Трамп пояснил, что о разработке инициативы можно будет говорить после того, как прекратит действовать договор, включающий Китай и Россию.

— Сейчас и Россия, и Китай одновременно хотят вести с нами переговоры, чтобы остановить безумную трату миллиардов и миллиардов долларов на ядерное оружие. Но единственный путь, пока у нас нет этого соглашения, единственное, что я могу сделать, – это создать самые мощные ядерные силы в мире, – заявил Трамп.

Напомним, что Северная Корея не будет придерживаться моратория на ядерные и ракетные испытания, о котором была достигнута договоренность во время саммитов лидеров США и КНДР.