|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|07:03
|Заход солнца:
|17:09
|Температура завтра:
|+7 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|07:17
|Заход солнца:
|17:07
|Температура завтра:
|+4 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.3 грн
|24.65 грн
|EUR
|26.4 грн
|26.9 грн
Президент США Дональд Трамп предлагает создать «самые мощные» ядерные силы в мире, по истечению срока действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений СНВ-3.
Об этом он заявил на встрече с губернаторами штатов, пишут #Буквы.
Срок действия договора истекает в начале 2021 года.
Трамп пояснил, что о разработке инициативы можно будет говорить после того, как прекратит действовать договор, включающий Китай и Россию.
— Сейчас и Россия, и Китай одновременно хотят вести с нами переговоры, чтобы остановить безумную трату миллиардов и миллиардов долларов на ядерное оружие. Но единственный путь, пока у нас нет этого соглашения, единственное, что я могу сделать, – это создать самые мощные ядерные силы в мире, – заявил Трамп.
Напомним, что Северная Корея не будет придерживаться моратория на ядерные и ракетные испытания, о котором была достигнута договоренность во время саммитов лидеров США и КНДР.
|
«Океан», як тест на місцевий патріотизм, ціна «дешевого» тепла та тімбілдинг «Слуг народу»Станислав Мартиросов
Президент США Дональд Трамп предлагает создать «самые мощные» ядерные силы в мире, по истечению срока действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений СНВ-3.
Об этом он заявил на встрече с губернаторами штатов, пишут #Буквы.
Срок действия договора истекает в начале 2021 года.
Трамп пояснил, что о разработке инициативы можно будет говорить после того, как прекратит действовать договор, включающий Китай и Россию.
— Сейчас и Россия, и Китай одновременно хотят вести с нами переговоры, чтобы остановить безумную трату миллиардов и миллиардов долларов на ядерное оружие. Но единственный путь, пока у нас нет этого соглашения, единственное, что я могу сделать, – это создать самые мощные ядерные силы в мире, – заявил Трамп.
Напомним, что Северная Корея не будет придерживаться моратория на ядерные и ракетные испытания, о котором была достигнута договоренность во время саммитов лидеров США и КНДР.