Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране должны забыть о ямочном ремонте дорог, на котором годами зарабатывали чиновники.

Об этом он заявил в ходе совещании в «Укравтодоре», во вторник, 11 февраля, трансляцию которого вел телеканал 112.

По словам Владимира Зеленского, в стране нужно установить жесткую ответственность подрядчиков, которые выполняют ремонты дорог.

— В нашей стране долгое время успешно существовал стартап, благодаря которому чиновники построили себе не один имение. Этот стартап называется ямочный ремонт. Он должен уйти в прошлое. Мы говорим о строительстве и капитальном ремонте дорог. В общем количестве работ они должны составить не мене 80%. Мы также ожидаем, что у нас весной вместе со снегом не сойдет асфальт. На все работы должны быть гарантии и ответственность подрядчика. Мы строим один раз, и хочется, чтобы это было на долгие годы, – заявил Владимир Зеленский.

Напомним, ранее Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, что в Украине планируют прекратить проводить так называемый «ямочный» ремонт дорог.