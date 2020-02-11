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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране должны забыть о ямочном ремонте дорог, на котором годами зарабатывали чиновники.
Об этом он заявил в ходе совещании в «Укравтодоре», во вторник, 11 февраля, трансляцию которого вел телеканал 112.
По словам Владимира Зеленского, в стране нужно установить жесткую ответственность подрядчиков, которые выполняют ремонты дорог.
— В нашей стране долгое время успешно существовал стартап, благодаря которому чиновники построили себе не один имение. Этот стартап называется ямочный ремонт. Он должен уйти в прошлое. Мы говорим о строительстве и капитальном ремонте дорог. В общем количестве работ они должны составить не мене 80%. Мы также ожидаем, что у нас весной вместе со снегом не сойдет асфальт. На все работы должны быть гарантии и ответственность подрядчика. Мы строим один раз, и хочется, чтобы это было на долгие годы, – заявил Владимир Зеленский.
Напомним, ранее Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, что в Украине планируют прекратить проводить так называемый «ямочный» ремонт дорог.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране должны забыть о ямочном ремонте дорог, на котором годами зарабатывали чиновники.
Об этом он заявил в ходе совещании в «Укравтодоре», во вторник, 11 февраля, трансляцию которого вел телеканал 112.
По словам Владимира Зеленского, в стране нужно установить жесткую ответственность подрядчиков, которые выполняют ремонты дорог.
— В нашей стране долгое время успешно существовал стартап, благодаря которому чиновники построили себе не один имение. Этот стартап называется ямочный ремонт. Он должен уйти в прошлое. Мы говорим о строительстве и капитальном ремонте дорог. В общем количестве работ они должны составить не мене 80%. Мы также ожидаем, что у нас весной вместе со снегом не сойдет асфальт. На все работы должны быть гарантии и ответственность подрядчика. Мы строим один раз, и хочется, чтобы это было на долгие годы, – заявил Владимир Зеленский.
Напомним, ранее Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, что в Украине планируют прекратить проводить так называемый «ямочный» ремонт дорог.