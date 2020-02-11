Президент Украины Владимир Зеленский потребовал усилить весовой контроль габаритного транспорта на дорогах Украины.

Об этом он заявил в ходе совещании в «Укравтодоре», во вторник, 11 февраля, трансляцию которого вел телеканал 112.

По словам Владимира Зеленского, потребовал устанавливать на дорогах инновационные весовые комплексы, которые будут взвешивать фуры в движении.

— Я призываю жестко усилить весовой контроль габаритного транспорта. С наших дорог должны исчезнуть перегруженные фуры, которые оставляют после себя колеи. В прошлом году были установлены инновационные весовые комплексы, которые взвешивают автомобиль в движении. Они должны быть распространены на всю страну, а нарушители отвечать за уничтожение наших дорог. Как минимум, эту технологию мы должны применять на всех тех новых дорогах, которые мы в этом году будем строить, – заявил Владимир Зеленский.

Напомним, в Николаевской области сотрудники «Укртрансбезопасности» остановиликолонну грузовиков с перегрузом, которые по полевым дорогам пытались объехать пункт габаритно-весового контроля на трассе Н-24 «Благовещенское - Николаев».

Глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник считает, что штрафы с перевозчиков за перегрузы на дорогах Николаевщины должны идти в областной бюджет.