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Президент Украины Владимир Зеленский потребовал усилить весовой контроль габаритного транспорта на дорогах Украины.
Об этом он заявил в ходе совещании в «Укравтодоре», во вторник, 11 февраля, трансляцию которого вел телеканал 112.
По словам Владимира Зеленского, потребовал устанавливать на дорогах инновационные весовые комплексы, которые будут взвешивать фуры в движении.
— Я призываю жестко усилить весовой контроль габаритного транспорта. С наших дорог должны исчезнуть перегруженные фуры, которые оставляют после себя колеи. В прошлом году были установлены инновационные весовые комплексы, которые взвешивают автомобиль в движении. Они должны быть распространены на всю страну, а нарушители отвечать за уничтожение наших дорог. Как минимум, эту технологию мы должны применять на всех тех новых дорогах, которые мы в этом году будем строить, – заявил Владимир Зеленский.
Напомним, в Николаевской области сотрудники «Укртрансбезопасности» остановиликолонну грузовиков с перегрузом, которые по полевым дорогам пытались объехать пункт габаритно-весового контроля на трассе Н-24 «Благовещенское - Николаев».
Глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник считает, что штрафы с перевозчиков за перегрузы на дорогах Николаевщины должны идти в областной бюджет.
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Президент Украины Владимир Зеленский потребовал усилить весовой контроль габаритного транспорта на дорогах Украины.
Об этом он заявил в ходе совещании в «Укравтодоре», во вторник, 11 февраля, трансляцию которого вел телеканал 112.
По словам Владимира Зеленского, потребовал устанавливать на дорогах инновационные весовые комплексы, которые будут взвешивать фуры в движении.
— Я призываю жестко усилить весовой контроль габаритного транспорта. С наших дорог должны исчезнуть перегруженные фуры, которые оставляют после себя колеи. В прошлом году были установлены инновационные весовые комплексы, которые взвешивают автомобиль в движении. Они должны быть распространены на всю страну, а нарушители отвечать за уничтожение наших дорог. Как минимум, эту технологию мы должны применять на всех тех новых дорогах, которые мы в этом году будем строить, – заявил Владимир Зеленский.
Напомним, в Николаевской области сотрудники «Укртрансбезопасности» остановиликолонну грузовиков с перегрузом, которые по полевым дорогам пытались объехать пункт габаритно-весового контроля на трассе Н-24 «Благовещенское - Николаев».
Глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник считает, что штрафы с перевозчиков за перегрузы на дорогах Николаевщины должны идти в областной бюджет.