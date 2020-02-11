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Президент Украины Владимир Зеленский уволил двух глав райгосадминистраций на Николаевщине.
Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте президента Украины.
С должности главы Братской РГА уволена Елена Кузьмина, а Алла Воробьева с должности главы Николаевской РГА.
Напомним, 6 ноября президент Украины Владимир Зеленский переназначил семь глав райгосадминистраций в Николаевской области. Ранее сообщалось, что половина действующих глав районов на Николаевщине хотят продолжить работать в команде губернатора Стадника.
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Президент Украины Владимир Зеленский уволил двух глав райгосадминистраций на Николаевщине.
Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте президента Украины.
С должности главы Братской РГА уволена Елена Кузьмина, а Алла Воробьева с должности главы Николаевской РГА.
Напомним, 6 ноября президент Украины Владимир Зеленский переназначил семь глав райгосадминистраций в Николаевской области. Ранее сообщалось, что половина действующих глав районов на Николаевщине хотят продолжить работать в команде губернатора Стадника.